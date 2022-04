Offerte di lavoro ad Ancona, ecco tutte le figure richieste nel territorio: puoi candidarti con un click

Offerte di lavoro per Ancona e provincia: questi i contratti in ballo ad aprile. Tutte le figure richieste dalle aziende private che offronto contratti a tempo determinato. E con Anconatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio con le agenzie con un semplice click. Dai un'occhiata.

LAUREATI / E IN STEM (MATERIE SCIENTIFICHE) - Orienta SpA, divisione ICT - Talent Factory, ricerca per azienda leader nel campo dei Marketing Services e delle Digital Solutions,

NEOLAUREATI IN MATEMATICA/FISICA/INGEGNERIA da assumere con prospettiva di una brillante carriera nel mondo ICT. Candidati per questo lavoro → clicca qui

HR SPECIALIST ADDETTO/A ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE - Orienta Spa Società Benefit cerca per organico interno della Filiale di Ancona 1 HR Specialist - Addetto/a selezione del personale.

La risorsa si occuperà di attività di ricerca e selezione del personale, gestione del personale e attivazione tirocini. Candidati per questo lavoro → clicca qui

ELETTRICISTA CIVILE - Orienta Spa Agenzia per il Lavoro cerca per azienda cliente un elettricista civile. Si richiede esperienza nel settore e disponibilità ad effettuare spostamenti giornalieri in regione. Si offre contratto di lavoro full-time per la durata di 6 mesi, con possibilità di proroga.

Candidati per questo lavoro → clicca qui

ADDETTA VENDITE JUNIOR - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca con carattere di urgenza per un punto vendita di Ancona di una nota azienda del settore calzature e abbigliamento, giovani addetta alle vendite anche senza esperienza. Candidati per questo lavoro → clicca qui

ADDETTA VENDITE JUNIOR - Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro, ricerca con carattere di urgenza per un punto vendita di Jesi di una nota azienda del settore calzature e abbigliamento, giovani addette alle vendite - commesse di vendita, anche senza esperienza. Candidati per questo lavoro → clicca qui

COMMERCIALE SETTORE AERAULICO - Randstad Talent Selection è la divisione di Randstad specializzata nella Ricerca & Selezione di profili qualificati e ad alta professionalità. Il Commerciale che stiamo selezionando si occuperà dello sviluppo commerciale e della gestione di un portafoglio clienti già esistente ma anche da potenziare. Si richiede massima disponibilità a trasferte anche fuori Regione (Abruzzo e Umbria). Candidati per questo lavoro → clicca qui

MURATORE CON PATENTE B - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro ricerca per propria azienda cliente sita a Jesi un muratore che sia in possesso della patente B La risorsa verrà inserita in organico con contratto a tempo determinato ed è preferibile abbia già maturato esperienza nel settore edile. Si richiede disponibilità immediata poichè la richiesta ha carattere di urgenza. Candidati per questo lavoro → clicca qui

TORNITORE CNC - Randstad Italia Spa ricerca per officina meccanica di precisione un tornitore CNC. Il Tornitore CNC si occuperà delle lavorazioni di tornitura, seguendo le commesse per i clienti aziendali. Candidati per questo lavoro → clicca qui

OPERAIO DI PRODUZIONE METALMECCANICO - Randstad Italia Spa ricerca per storica azienda del territorio, specializzata nelle lavorazioni conto terzi, un operaio di produzione metalmeccanico. L’Operaio di Produzione si occuperà delle seguenti attività: assemblaggio, montaggio e controllo qualità; attività di assemblaggio da banco; confezionamento fine linea. Candidati per questo lavoro → clicca qui

MAGAZZINIERE MULETTISTA - Hai già lavorato come Magazziniere e sei in possesso del patentino per il muletto? Stiamo cercando te, candidati! Se il tuo profilo risulterà essere in linea con la ricerca sarai ricontattato il prima possibile. Candidati per questo lavoro → clicca qui