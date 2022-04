Offerte di lavoro per Ancona e provincia: 12 contratti in ballo ad aprile. Ecco tutte le figure richieste dalle aziende private che offronto contratti a tempo determinato. E con Anconatoday.it puoi direttamente richiedere un colloquio con le agenzie per il profilo professionale desiderato

1) VERNICIATORE -Orienta Spa Agenzia per il lavoro ricerca per propria azienda cliente operante nel settore verniciatura e sabbiatura metalli, VERNICIATORI con esperienza anche minima nella verniciatura a spruzzo o a liquido. Si offre contratto di lavoro in somministrazione con orari su 2 turni, 6.00-14.00 o 14.00-21.00.

2) TORNITORE - ORIENTA SPA Agenzia per il Lavoro ricerca per propria azienda cliente operante nel settore automobilistico e sita ad ANCONA, n° 1 tornitore o operaio macchine utensili. La risorsa ideale ha esperienza pregressa nella mansione e deve saper leggere il disegno tecnico; possedere nozioni di tornitura e conoscere il linguaggio CELOS o i linguaggi SIEMENS/FANUC. Si richiede inoltre il possesso del diploma ad indirizzo tecnico. Luogo di Lavoro: ANCONA

3) MECCANICO CON ESPERIENZA - Randstad Italia S.p.A. Divisione Inhouse, seleziona per importante realtà multinazionale con sede a Jesi (AN): Meccanici con esperienza. Responsabilità: Manutenzione, ispezione e riparazione di sistemi meccanici, idraulici e pneumatici di macchine agricole, Lettura del disegno meccanico. Competenze: Esperienza maturata officina meccanica; abilità nello smontaggio e rimontaggio di particolari meccanici; conoscenza del motore, cambio, freni e sospensioni, formazione elettrica ed elettronica di base. Inquadramento commisurato all' esperienza pregressa. Sede di lavoro: Jesi (AN). Disponibilità: full time

4) MULETTISTA - Adecco Italia Spa, filiale di Ancona, cerca un/a CARRELLISTA/MULETTISTA per importante realtà locale. Requisiti: Patentino del muletto in corso di validità, Esperienza comprovata nella mansione. Si richiede disponibilità a lavorare full time giornaliero spezzato o su 3 turni. Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti. Settore: TRASPORTI/ LOGISTICA. Città: Ancona (Ancona). Esperienza lavorativa: 6 mesi. Istruzione: Diploma / Accademia. Competenze richieste:

Magazzino - Utilizzo muletto / carrello elevatore, livello Ottimo. Patenti: B. Mezzi di trasporto: Auto. Disponibilità oraria: Full Time. Disp. Turni con notte.

5) MURATORE - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro ricerca per propria azienda cliente sita a JESI, n° 1 muratore. La risorsa verrà inserita con contratto di somministrazione a tempo determinato che potrà essere trasformato in contratto di apprendistato. L'orario di lavoro sarà dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. Si richiede il possesso della patente B, massima serietà e flessibilità.

6) OPERAI / E METALMECCANICO - Orienta SPA, Società Benefit, ricerca per propria azienda cliente del settore metalmeccanico e sita a CASTELFIDARDO, n° 3 operai/e generici/e. Le risorse lavoreranno con contratto a tempo determinato dalle 6.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 21.00 o con turno spezzato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Si richiede esperienza nella mansione (preferibilmente nel settore metalmeccanico) e residenza in zone limitrofe a Castelfidardo.

7) OPERAI GENERICI - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro, filiale di Ancona, ricerca per propria azienda cliente sita a OSIMO le figure di: OPERAI GENERICI. I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti: disponibilità immediata; disponibilità a lavorare su turni; essere automuniti; esperienza anche minima in produzione;

affidabilità e flessibilità oraria. Si offre contratto iniziale in somministrazione FULL TIME a tempo determinato.

8) OPERAI MONTAGGIO E IMBALLAGGIO - LINEA ATTREZZAGGIO - Orienta Spa Agenzia per il lavoro ricerca per prestigiosa azienda cliente settore arredamento figure di: n.2 OPERAI ADDETTI AL MONTAGGIO E IMBALLAGGIO, n.1 OPERAIO PER LA LINEA DI ATTREZZAGGIO VERNICIATURA, n.1 OPERAIO PER L'OFFICINA - SALDATURA. Requisiti ideali:

esperienza, anche se minima, in catena di montaggio o nella verniciatura o nella lavorazione del ferro disponibilità pressoché immediata per contratto a tempo determinato scopo assunzione residenza/domicilio in zona Ancona Sud.

9) CARTONGESSISTA / PITTORE - Orienta SPA Agenzia per il Lavoro ricerca per propria azienda cliente sita a CASTELFIDARDO (ANCONA) un/una cartongessista/pittore da inserire con contratto a tempo determinato nel settore ediliza/coibentazione La risorsa ideale ha i seguenti requisiti: capacità di montaggio del cartongesso e relative finiture di stuccaggio; capacità di pittura per i lavori di edilizia e abitudine al lavoro presso cantieri edili. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e disponibilità immediata.

10) ADDETTO / A ALLE PULIZIE - Orienta SPA Agenzia per il lavoro ricerca per propria azienda un/una adetto/a alle pulizie da inserire con contratto a tempo determinato full time. La risorsa, oltre ad essere automunito/a, deve anche avere esperienza nel settore delle pulizie e in particolar modo è richiesta una'approfondita conoscenza nell'utilzzo della monospazzola e del lavasciuga; è preferibile ma non necessario saper utilizzare anche la spazzatrice. Si richiede disponibilità immediata

11) ADDETTA/O ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE - Orienta Spa Agenzia per il Lavoro, filiale di Ancona, cerca per azienda cliente sita in ANCONA operante nel settore plastico la figura di: ADDETTA/O ALLO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE. La risorsa inserita si occuperà delle seguenti attività: Cambio stampo; Set up macchina avviamento della produzione; ll/La candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Diploma o qualifica ad indirizzo meccanica o meccatronica, Buona manualità e precisione; Residenza o domicilio vicina al posto di lavoro; Automunito/a; Disponibilità a lavorare su turni. Si offre: contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato Full Time di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì su turni dalle 6.00 alle 14:00 o dalle 13:00 alle 21:00.

12) ADDETTO/A REPARTO ORTOFRUTTA - Adecco Italia SpA, filiale di Ancona, ricerca con urgenza un/a ADDETTO/A REPARTO ORTOFRUTTA da inserire in un supermercato di Ancona. Disponibilità: Dal Lunedì al Sabato, Full Time. Luogo di lavoro: Ancona., Settore: GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA. Città: Ancona (Ancona). Patenti: B. Mezzi di trasporto: Auto. Disponibilità oraria: Full Time

