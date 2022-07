Sassoferrato sentinella dell’economia del territorio, inaugurata la nuova sede di CNA

SASSOFERRATO- È stata inaugurata ieri mattina, lunedì 11 luglio, la nuova sede di CNA nel comune di Sassoferrato. Alla presenza dell'Assessore Regionale Francesco Baldelli, del sindaco di Sassoferrato Maurizio Greci e dei vertici provinciali e territoriali di CNA, è stata ufficialmente aperto l'ufficio CNA distaccato a Sassoferrato, in via Cesare Battisti 5.

«Qui a Sassoferrato CNA ha deciso di investire con questa nuove sede - ha sottolineato il direttore provinciale, Massimiliano Santini -. Portare qui servizi determinanti per le persone, come il patronato o il CAF, ma sopratutto servizi per le imprese, che arrivano fino all'export e all'accesso al credito, significa rimettere questa terra al centro del nostro sistema. Ed è per noi un orgoglio». «Aprire questa sede per Sassoferrato è qualcosa di importante - ha sottolineato il sindaco, Maurizio Greci -. Esistono sicuramente scelte e territori "più semplici", ma non di eguale importanza. Un ringraziamento quindi a CNA per questa scelta e per l'atteggiamento dell'ascolto che avrà verso la nostra comunità».

«A nome del presidente Acquaroli e quindi della Regione Marche ringraziamo la CNA per questo nuovo spazio - ha commentato l'assessore regionale Francesco Baldelli -. Si tratta di un presidio territoriale di straordinaria importanza». «Che questa inaugurazione possa essere di buon auspicio per il futuro di CNA e di Sassoferrato - ha concluso il presidente di CNA Fabriano, Maurizio Romagnoli -. Che si possa sempre continuare a crescere insieme».

Il nuovo ufficio CNA si trova in Via Cesare Battisti al civico 5, posizione strategica con ampio parcheggio dedicato e facilmente raggiungibile in auto. La nuova sede, che garantirà in giorni e orari prestabiliti tutti i servizi alle persone e alle imprese erogati dal sistema CNA, farà riferimento alla sede di Fabriano.