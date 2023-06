Noleggio 4.0 per conoscere il Conero in barca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Pochi clic sulla app di Nautica Latino e via alla navigazione sulla costa adriatica alla scoperta di uno dei monumenti naturali marini più affascinanti delle Marche: il Conero. Il servizio di noleggio 4.0 prende il via dal 1 giugno dal Porto Dalle Rovere di Senigallia grazie alle barche messe a disposizione degli amanti della natura e del mare da Nautica Latino. Si tratta natanti con motore Suzuki da 40 CV che permettono di navigare anche senza patente. “Sabato prossimo inauguriamo il servizio con una presentazione al porto Dalle Rovere di Senigallia e dal 1 giugno si parte - spiega Oscar Latino, titolare della società di rent a boat -. Un servizio aperto a tutti quelli che vogliono conoscere la nostra costa al timone di una barca. Molto semplice la prenotazione: con la nostra app, si può scaricare da iOS e Android, o attraverso le applicazioni Click and Boat o Samboat”. Verso il Conero: alla scoperta delle cale più belle della costa Mollati gli ormeggi dal porto di Senigallia prua verso il Conero: dista un’ora e mezza ma durante la navigazione è possibile fare tappa su diverse varie calette: Spiaggia La Trave, Spiaggia dei Pescatori, Spiaggia delle Due Sorelle, Sirolo e Portonovo. Un’esperienza immersiva: “Per vivere il mare oltre la tintarella in spiaggia e conoscere i nostri monumenti naturali in modo piacevole e a stretto contatto con la natura timonando una barca. La Spiaggia delle Due Sorelle si specchia in un mare azzurro, cristallino e con una cornice fiabesca data dalla scenografia naturale del Monte Conero e due bianchi faraglioni sul mare. Un’esperienza da fare. L’itinerario si può fare con tutta la famiglia o con gli amici grazie ai sei posti disponibili in ogni barca allestita con doccetta, tavolo per aperitivo, tendalino, stereo e sistema gps per essere sempre monitorati. Comodità e sicurezza”. Le barche di Nautica Latino sono ospitate nella banchina 9 del Porto Dalle Rovere di Senigallia e oltre l’itinerario verso il Conero e per tutta la giornata possono essere noleggiate solo per la mattina (9-13) o il pomeriggio (13- 18