Il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini allo stand di Nautica Latino al Sottocosta

Buoni risultati per Nautica Latino di Senigallia alla fiera SottoCosta di Pescara, il più importante salone nautico del medio Adriatico. Tanti visitatori, tante persone interessate e anche la visita molto gradita di Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche allo stand di Nautica Latino: “Grande soddisfazione per la visita del presidente Sabatini che ha fatto i complimenti per il lavoro di valorizzazione che portiamo avanti a sostegno della nautica marchigiana”. Oscar Latino, titolare dell'azienda marchigiana, condivide l'entusiasmo per questo evento visto i buoni risultati ottenuti nella prima edizione: "La nostra azienda sta vivendo un momento positivo; il mercato della nautica risponde bene alle nostre proposte. Siamo presenti al Salone Sottocosta di Pescara con un'impronta più forte, portando non una, ma due barche: un cabinato e un walkaround. più nel dettaglio: il Walkaround 20 e il Cabin 23 rispetto al Cabin 22 dell’anno scorso Presentiamo prodotti di alta qualità ma che rispondono alle esigenze di tutte le tasche. Le nostre barche permettono di godere della natura con amici e famiglia, valorizzando la socialità".

Il Salone di Pescara, dal 3 al 5 maggio 2024, è dedicato alla nautica da diporto, al turismo nautico, agli sport del mare e si svolge al porto turistico Marina di Pescara. "Il 2023 è stato un successo. Abbiamo partecipato a numerose fiere, da Cannes a Genova, passando per la fiera Pescare di Vicenza, saremo presenti anche alla sua edizione di Rimini, e abbiamo iniziato a raccogliere i frutti di questo impegno. Un lavoro fruttuoso grazie alla collaborazione con il cantiere Italmar e al sostegno dell'amministratore delegato Nunzio Dolce" aggiunge Oscar Latino. "Stiamo anche investendo nella nostra sede, con piani di sviluppo che mirano all'ampliamento della struttura, che si è ingrandita. Inoltre, stiamo guardando all'estero con interesse e siamo riusciti a concludere vendite significative. C'è ancora molto spazio per crescere nel settore della nautica, e noi ci stiamo dedicando con passione e impegno."