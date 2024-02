A Bologna vola la manifattura marchigiana: 52 aziende al MECSPE

ANCONA - Sono 52 le aziende della regione Marche che parteciperanno alla 22ª edizione di MECSPE, la principale fiera dedicata alle innovazioni per l’industria manifatturiera organizzata da Senaf, in programma a Bologna dal 6 all’8 marzo. In particolare, 27 sono della provincia di Ancona, 9 di Pesaro Urbino, 8 di Ascoli Piceno, 7 di Macerata e 1 di Fermo.

La filiera

La fiera, punto di riferimento del settore e occasione d’incontro tra tecnologie di produzione e filiere industriali, vedrà la partecipazione di ben oltre 2.000 aziende espositrici nei 92mila mq di superficie fieristica con 13 Saloni tematici, 18 iniziative speciali e un programma ricco di appuntamenti e incontri dedicati alla transizione digitale ed ecologica. La nuova edizione dedicherà ampio spazio al confronto tra gli attori del settore, alla luce dei recenti sviluppi sul fronte PNRR e sul nuovo Piano Transizione 5.0, con la sua dotazione di 6,3 miliardi di euro per il 2024-2025. Le tematiche di transizione e progresso, quanto più rilevanti per le aziende italiane, saranno approfondite all’evento inaugurale della fiera, durante il quale verranno discussi, alla presenza dei rappresentanti del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made In Italy, i dati del nuovo Osservatorio MECSPE sull’industria manifatturiera italiana. MECSPE LAB: la nuova anima della fiera dà spazio all’innovazione

Un’edizione con importanti novità, a partire dalla nuova area espositiva MECSPE LAB – Spazio Innovazione, che sarà il punto di aggregazione di tutti i visitatori interessati a iniziative dimostrative volte all’integrazione dell’Industria 4.0 con l’Industria 5.0. Un’occasione imperdibile per i giovani, che potranno confrontarsi e valutare con uno sguardo al futuro le nuove sfide che sta affrontando il settore. In tale occasione, i nuovi talenti potranno approfondire le potenzialità dei nuovi impieghi nell’industria, che prevedono l’utilizzo di tool avanzati per la gestione dei processi di produzione.

Tra i protagonisti di quest’anno di MECSPE LAB – Spazio Innovazione vi saranno anche gli studenti dell’Università di Bologna con il team di ricerca UNIBOAT. Gli studenti presenteranno un progetto di sviluppo e produzione di un'imbarcazione completamente elettrica, incentrata su soluzioni ecosostenibili, legate all'energia pulita e ai materiali riciclati, riutilizzabili e a bassa impronta di anidride carbonica. Oltre a ciò, si riconferma l’esposizione dei prototipi della Formula SAE, l’evento educational organizzato annualmente da ANFIA in collaborazione con Università di Bologna, More Modena Racing, Unibo Motorsport e Race Up di Padova.

La formazione come collante per l’industria

Il tema della formazione avrà un ruolo centrale all’interno della manifestazione, che ogni anno si propone come piattaforma dinamica per indirizzare i giovani verso il mondo dell’industria. Un tema sempre più urgente secondo gli ultimi dati Unioncamere che evidenziano la difficoltà del reperimento delle risorse; nel 2023, infatti, il settore ha potuto contare solo qualche migliaio di diplomati ITS, un numero estremamente basso rispetto alla domanda dell’industria di circa 47mila diplomati, di cui oltre16mila in ambito meccanica.

Tra le iniziative dedicate alla formazione torna MECSPE Young&Career, un percorso che offre ai giovani visitatori l’opportunità di partecipare agli appuntamenti formativi organizzati dalla fiera e dagli espositori, di entrare in contatto con le aziende e di candidarsi per le opportunità di lavoro offerte. PNRR e Competence Center: MECSPE ospita il MIMIT

Formazione e innovazione digitale convergeranno nell’Area Competence Center, dove avrà luogo l’incontro tra la community di MECSPE e i Competence Center, che proporranno attività di orientamento, formazione e progetti innovativi in ambito Industria 4.0. Lo spazio, all’interno del quale esporranno gli otto Competence Center nazionali con la partecipazione del MIMIT, sarà arricchito da una programmazione di eventi formativi per le PMI.

Transizione energetica e sostenibilità

Due in particolare saranno i convegni di respiro internazionale su temi attuali per il settore industriale che anche quest’anno MECSPE ospiterà. Per la seconda volta, infatti, avrà luogo il Forum Italo-Tedesco: 2035 e la filiera Automotive, dedicato alla transizione energetica verso cui si sta muovendo l’industria automobilistica. Un convegno che si pone l’obiettivo di fornire all’intera filiera automotive una visione macroeconomica e tecnologica del settore, anche attraverso testimonianze di esperti e presentazioni di casi di successo

Seconda edizione anche per l’Aluminium Energy Summit, organizzato da Metef, la fiera internazionale per la filiera dell’alluminio. Obiettivo del summit sarà quello di fare il punto sui contributi concreti e le soluzioni tecnologiche che l’industria dell’alluminio può attivare per raggiungere gli obiettivi di economia circolare e decarbonizzazione. Infine, il Percorso Obiettivo Sostenibilità premierà anche quest’anno le aziende virtuose che si sono distinte per aver intrapreso scelte sostenibili. Tante altre iniziative animeranno i tre giorni della manifestazione, che ogni anno si impegna a lasciare un’impronta costruttiva per tutti gli attori dell’industria, spianando la strada verso un nuovo modo di fare impresa, più consapevole, innovativo e umano-centrico. La fiera ospiterà inoltre degli spazi dedicati agli addetti ai lavori e alle varie realtà che parteciperanno alla fiera, come Piazza Stampo, Piazza Progettazione e Design, Piazza TMP – dedicata alle materie plastiche e Start up Factory, riunisce startup B2B ad alto contenuto tecnologico.

Queste sono solo alcune delle iniziative speciali proposte da MECSPE che, come ogni anno, avrà l’onore di ospitare le storiche istituzioni e associazioni di settore che in oltre vent’anni hanno contribuito ad elevare la manifestazione a punto di riferimento per l’industria manifatturiera: Confartigianato, ANFIA, ASCOMUT, CNA Produzione, e AIDAM, ognuna presente in fiera con il proprio spazio dedicato.