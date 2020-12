Vendite promozionali anticipate, arriva il plauso di Confartigianato

«Esprimiamo apprezzamento per il provvedimento regionale che prevede l'anticipo delle vendite promozionali, possibili da oggi fino al 15 dicembre, e la proposta della loro proroga fino al 31 dicembre». Queste le parole del segretario generale Confartigianato Ancona - Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli.

«Un'iniziativa che non può che andare a sostegno dell'acquisto locale a cui stiamo come associazione dedicando una campagna promozionale specifica, perché in tal modo viene consentito a ciascuna attività di attuare le dinamiche che preferisce. Ormai, infatti, i saldi sono da considerare come un vero e proprio strumento di marketing in più a disposizione, che lascia agli imprenditori la libertà di fare. Continueremo a sostenere iniziative di questo tipo a favore delle nostre imprese».