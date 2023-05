La Regione eroga il bonus Energia a favore di Pmi e liberi professionisti: ecco come presentare le domande

ANCONA - “Un ulteriore e mirato intervento a favore del tessuto produttivo locale”: lo afferma l’assessore Andrea Maria Antonini, a seguito della pubblicazione di un nuovo avviso della Regione Marche che prevede la concessione di bonus a beneficio di micro (massimo 8.500,00 euro), piccole (fino a 15.000,00 euro), medie imprese (massimo 20.000,00 euro) e liberi professionisti (in forma associata o di impresa) con sede nel territorio regionale. Complessivamente sono a disposizione risorse economiche pari a 5 milioni e 400 mila euro, di cui la metà destinate all’area del Cratere e dei Comuni limitrofi.

“Si tratta di una misura molto importante e attesa, da tempo, dal sistema aziendale della nostra regione che ha dovuto affrontare non poche difficoltà congiunturali negli ultimi anni, non per ultimo proprio il rincaro dei costi energetici e il rialzo dei costi delle materie prime – spiega l’assessore alle Attività Produttive ed Energia Antonini – Proprio per questo, obiettivo dell’intervento, promosso dalla Regione, su impulso del presidente Acquaroli e dell’intera Giunta, è di concedere un contributo a fondo perduto pari al 50% sull'incremento delle spese legate al consumo energetico tra il periodo gennaio-dicembre 2021 e febbraio-dicembre 2022, con un limite massimo in funzione della dimensione aziendale. Una azione che tiene conto delle esigenze e dei fabbisogni di liquidità di un settore strategico e sempre più centrale della nostra economia”. La domanda andrà presentata a partire da giovedì 18 maggio, mentre il termine di scadenza è fissato a martedì 30 maggio. La Regione si riserverà di chiudere, comunque, lo sportello a esaurimento delle risorse disponibili.

Per visualizzare il bando e per ulteriori informazioni, consultare il link https://www.regione.marche.it/ Entra-in-Regione/Bandi-e- opportunita/Bandi-attivi?idb= 6900