ANCONA - Il rapporto Bes 2023 (Benessere equo sostenibile) elaborato da Ires Cgil ha evidenziato un preoccupante quadro socio-economico nelle Marche, con un aumento significativo delle persone a rischio povertà e delle famiglie che affrontano gravi difficoltà economiche. Rispetto all'anno precedente, la popolazione a rischio povertà è aumentata al 11,6%, una tendenza in contrasto con il resto del Paese dove l'indicatore è rimasto stabile. Inoltre, è aumentata la popolazione che vive in famiglie con bassa intensità di lavoro (6,4%) e quelle che spendono più del 40% del reddito familiare per l'abitazione. Il caro mutui ed affitti rappresentano una sfida per molti cittadini e studenti universitari, con il 29% di questi ultimi che hanno problemi nel pagare affitti e bollette. Gli sfratti per morosità sono un altro problema rilevante, con 625 casi registrati nel 2021, di cui 300 ad Ancona.

Loredana Longhin, segretaria regionale Cgil Marche, ha commentato che questi indicatori rappresentano un campanello d'allarme per la regione e richiedono un'azione immediata per evitare un inesorabile declino. Il rapporto evidenzia anche un deterioramento rispetto al periodo pre-COVID, con un aumento delle persone che faticano ad arrivare a fine mese (4,1%) e di coloro che hanno visto peggiorare la propria situazione economica rispetto all'anno precedente (34,8% nel 2023). Le criticità riguardano anche i servizi sanitari, con un aumento dell'emigrazione ospedaliera (13,4%) e delle persone che rinunciano alle prestazioni sanitarie necessarie (9,7%). I tempi di attesa per esami, visite ed interventi chirurgici sono considerati insostenibili, evidenziando le difficoltà del sistema sanitario a rispondere alle esigenze delle persone. Inoltre, i servizi di trasporto pubblico non sono adeguati per affrontare le sfide della mobilità sostenibile, con solo il 2,6% degli utenti che utilizza treni o autobus per gli spostamenti.