Offerte di lavoro per Ancona e provincia: le posizioni aperte a luglio: ti puoi candidare con un click

Offerte di lavoro per Ancona e provincia: ecco i contratti in ballo nel mese di luglio. Ecco tutte le figure richieste dalle aziende private che offronto contratti a tempo determinato. E con AnconaToday puoi direttamente richiedere un colloquio con le agenzie per il profilo professionale desiderato.

INFERMIERE - E-work Medical divisione specializzata nella ricerca e selezione di professionisti in ambito sanitario ricerca un infermiere. Clicca qui -> CANDIDATI

ASSISTENTE BAGNANTI (NON SALVATAGGIO) - Orienta Spa, Agenzia per il lavoro, Società Benefit ricerca con urgenza per propria azienda cliente sita in Sirolo, un/una assistente bagnanti (non salvataggio). Clicca qui -> CANDIDATI

OPERAIO EDILE, ELETTRICISTA ED IDRAULICO - Orienta filiale di Bari ricerca per azienda cliente del settore dell'impiantistica e dell'edilizia: Operaio Edile, Elettricista e Idraulico .La risorsa ha maturato esperienza pregressa nel ruolo. Clicca qui -> CANDIDATI

DISEGNATORE CAD - Adecco ricerca per azienda nel settore elettromeccanico un/una: Disegnatore Autocad 2D. La risorsa si occuperà dI progettazione in ambito meccanico e attività in ambito amministrativo a cui seguirà una formazione specifica. Clicca qui -> CANDIDATI

CUOCO/RESPONSABILE - Orienta Spa Società Benefit ricerca per propria azienda cliente un/una cuoco/responsabile in ambito ospedaliero. Clicca qui -> CANDIDATI

OPERAIO GENERICO - Adecco Italia cerca un addetto alla produzione in un'azienda manufatturiera di Trecastelli, in provincia di Ancona. Clicca qui -> CANDIDATI

CUSTOMER STANDARD MANAGER - Orienta Spa Agenzia per il lavoro ricerca per prestigiosa azienda cliente un customer standard manager. Lo standard manager è responsabile del corretto svolgimento di tutte le attività di testing del laboratorio, necessarie alla validazione dei prodotti, e della corretezza dei test report emessi.. Clicca qui -> CANDIDATI

MANOVALE EDILE ESPERTO - La risorsa dovrà dara supporto ai muratori nelle diverse attività edili. Il candidato verrà inserito all'interno del cantiere a Falconara Marittima. Clicca qui -> CANDIDATI

ADDETTO AL RICEVIMENTO HOTEL - Orienta Spa Agenzia per il lavoro ricerca con urgenza 1 addetto al ricevimento per un prestigioso Hotel di Ancona -> CANDIDATI

ADDETTO SERVIZI ACCESSORI DI RISTORAZIONE - Agenzia per il Lavoro Orienta ricerca un addetto ai servizi accessori di ristorazione per un contesto ospedaliero. Le mansioni previste sono le seguenti: pulizie generali, allestimento nastro, distribuzione carrelli burlodge, lavaggio piatti e pentole. Clicca qui -> CANDIDATI