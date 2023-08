Lavori di efficientamento energetico nella sede della Polizia Locale: verranno finanziati con il PNNR

ANCONA - Verranno utilizzate risorse PNNR finanziate dall'Unione Europea -Next Generation Eu- per effettuare lavori di efficientamento energetico nella sede del Comando della Polizia locale. A riguardo la Direzione Gare e Appalti del Comune ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso. L'importo complessivo dei lavori di 156.000,00 euro. L'invito a presentare l'offerta verrà inviato ad operatori abilitati nell'Elenco degli operatori economici per i lavori del Comune di Ancona nel rispetto del principio di rotazione