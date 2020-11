Dal Comune in arrivo 20mila euro per le imprese, il plauso di Confartigianato

«Accogliamo con grande favore questo provvedimento a sostegno delle aziende che stanno vivendo una fase davvero emergenziale, rispetto alla quale è fondamentale da parte di tutti gli amministratori dei territori dimostrare vicinanza, con azioni che consentano di recuperare aiuti straordinari dai bilanci comunali». A parlare è Luca Casagrande, responsabile territoriale di Ancona di Confartigianato, che applaude la scelta del Comune di Polverigi di destinare 20mila euro alle imprese in difficoltà.

«Il contesto economico è fortemente penalizzato da paure ed incertezze che impattano sulla voglia di acquistare – ha continuato Casagrande – quindi l’agevolazione alle imprese per sostegni concreti che permettano di agevolare i pagamenti dei costi fissi sono segnali importanti da dare alle imprese. Questo contributo a fondo perduto non risolverà in modo strutturale le problematiche finanziarie delle imprese, ma vuole essere comunque un segnale concreto ed importante». Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del Comune di Polverigi Daniele Carnevali. «Crediamo che la presenza nel territorio delle imprese ed attività commerciali e artigianali sia elemento vitale per lo sviluppo economico sociale del paese, in quanto rappresentano la spina dorsale della nostra microeconomia, oltre a erogare a tutti i cittadini quei servizi di vicinato, fondamentali per ogni comunità. Questo intervento si aggiunge a quelli già effettuati, come la riduzione della Tari riferita ai mesi di chiusura forzata e alla sospensione degli affitti nel 2020, per le attività ospitate nei locali comunali».