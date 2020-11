Imprese, l'allarme di Confindustria Marche: «Produzione industriale in calo del 6,8%»

Nelle Marche cala la produzione dell'industria manifatturiera nel terzo trimestre dell'anno. Secondo i risultati dell'indagine condotta dal Centro studi 'Giuseppe Guzzini' di Confindustria Marche, in collaborazione con Ubi Banca-Banca del gruppo Intesa Sanpaolo, nel periodo luglio-settembre 2020 la produzione industriale ha registrato una flessione del 6,8%.

Un risultato in linea con quello rilevato a livello nazionale nel bimestre luglio-agosto (-5,7%). Tutti i comparti inclusi nell'indagine hanno registrato variazioni negative tranne che il legno e il mobile. «Il dato relativo al terzo trimestre- spiega in una nota il presidente di Confindustria Marche, Claudio Schiavoni- riflette l'impatto negativo che la pandemia ha ancora sui principali comparti dell'economia regionale nonostante alcuni settori abbiano registrato un relativo miglioramento rispetto ai mesi di lockdown. Tutti i settori hanno sperimentato gli effetti negativi del blocco delle produzioni indotto dai provvedimenti governativi».

In calo l'attivitàcommerciale complessiva nel terzo trimestre 2020: l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato una flessione del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 con un andamento negativo sia sul mercato interno (-3,7%) che sul mercato estero (-7,5%). «Il rallentamento interessa in maniera rilevante anche le imprese operanti sui mercati internazionali- conclude Schiavoni-. Per il quarto trimestre le stime delle imprese marchigiane risalgono anche se il costante peggioramento della crisi sanitaria degli ultimi giorni stanno accrescendo la preoccupazione degli imprenditori manifatturieri». Nella media del terzo trimestre i livelli occupazionali hanno registrato un sensibile calo (-1,2%) e, nello stesso periodo, le ore di Cassa integrazione sono decuplicate, rispetto al terzo trimestre 2019, passando da 2,4 milioni a 25 milioni circa.