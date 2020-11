Imprese, il Comune destina 100mila euro al settore della ristorazione

A Fermo il Comune destina 100mila euro al settore della ristorazione messo in ginocchio dall'emergenza Coronavirus. La decisione segue quella dei giorni scorsi che, tra riduzione Tari e sostegni per gli altri settori, ha visto l'amministrazione comunale mettere in campo complessivamente 1 milione di euro.

«Abbiamo stanziato 100mila euro per dare un segno- scrive il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro- sicuramente non decisivo ma comunque importante per un Comune delle nostre dimensioni, ad una eccellenza della nostra Fermo che oggi vive un momento di forte difficolta': la ristorazione. I ristoranti fermani potranno aderire per un sostegno economico diretto all'avviso pubblicato sul sito del Comune».