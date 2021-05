Roberto Grilli nuovo Presidente dei Giovani imprenditori CNA Ancona

Che cosa vuol dire fare impresa dopo la pandemia? E farlo da giovane imprenditore? Sono queste le domande che hanno accesso il dibattito nella prima tappa italiana 2021 di “NextLab CNA”, il contenitore di espressioni, di esperienze, di cultura, di visioni dei giovani imprenditori della categoria. È stata proprio la provincia di Ancona, mercoledì 12 aprile, ad ospitare l'evento inaugurale del 2021 del format nazionale, con una tavola rotonda digitale tutta al femminile che ha animato il congresso elettivo dei giovani imprenditori CNA.

Punto di partenza: i dati. Nel 2020 le imprese che si sono iscritte negli albi delle camere di commercio sono state 292.308, l'anno precedente erano 353.052. Un calo del 17,2% rispetto al 2019. Si tratta di una contrazione molto profonda che potrebbe verificarsi nuovamente nel 2021. Le stime più recenti confermano, come era prevedibile, che la crisi avrà un impatto a lungo termine e l’economia italiana impiegherà almeno tre anni per ritornare ai livelli pre-covid. Ma in mezzo ai numeri ci sono le storie, piene di spunti per migliorare il futuro imprenditoriale. Protagoniste della serata sono state Alice Palazzi di Mamme Ancona, Francesca Raffaelli di Biomedfood, Pamela Conti di inlingua, Federica Balinelli di Love details e Annalisa Antonicelli di Marco Post Ancona, neo imprenditrice che ha aperto un centro estetico. Ad introdurre la tavola rotonda il presidente territoriale di Ancona Maurizio Paradisi e il presidente nazionale dei giovani Marco Vicentini. A moderare la serata, facendo emergere proposte interessanti, Luigi Paladini presidente uscente dei Giovani CNA Ancona. Un’iniziativa che ha visto quindi la nomina del nuovo Presidente dei Giovani imprenditori Roberto Grilli, titolare della startup digitale FoodFind, che insieme a Federica Balianelli, sua vice, dovrà affrontare tante sfide nel prossimo quadriennio.