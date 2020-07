Imprese, Camera di Commercio delle Marche: «Nodi infrastrutture frenano lo sviluppo»

ARQUATA DEL TRONTO - «La storia dei nodi infrastrutturali nelle Marche è decennale: l'uscita dal porto di Ancona, il completamento della Quadrilatero e della Fano-Grosseto sono vicende di cui si parla da molte legislature e che frenano lo sviluppo di questa regione». E' quanto dice in una nota il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini dopo aver partecipato questa mattina all'inaugurazione dello stabilimento Unimer (azienda che produce e vende fertilizzanti ecologici) di Arquata del Tronto a cui, tra gli altri, ha preso parte anche il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabatini ha consegnato alla ministra un report frutto di un primo confronto della Camera di Commercio con il sistema imprenditoriale e le sue rappresentanze su ogni territorio. «Senza un timing preciso, senza una calendarizzazione certa delle opere da realizzare gli imprenditori non possono programmare la gestione degli investimenti- spiega Sabatini- Gli imprenditori non ampliano le attività aziendali senza la sicurezza di un collegamento autostradale. Cruciale naturalmente procedere nell'attuazione del piano infrastrutture parallelamente alla realizzazione delle opere legate alle ricostruzione. Confidiamo nell'esperienza e nell'interessamento del ministro per venire a capo delle principali criticità. Camera di Commercio, anche in questa partita, si impegna nel suo ruolo di facilitatore istituzionale».