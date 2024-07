Gelato sei buono, ma quanto mi costi? Ancona tra le città più care d'Italia: +47,3% in 3 anni

ANCONA - Negli ultimi tre anni, il prezzo del gelato in Italia ha subito un rincaro significativo, con un aumento medio del 29,6% che ha superato di gran lunga il tasso di inflazione del 15,7%. Questo incremento ha interessato tutte le città italiane, ma ha avuto un impatto particolarmente rilevante su Ancona, dove il costo del gelato è tra i più alti del Paese.

Prezzi in aumento

Secondo i dati elaborati dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi (Crc) e riportati dalla Adnkronos, il prezzo medio di una vaschetta di gelato da 1 kg in Italia oggi è di 5,86 euro. Ad Ancona, però, il prezzo è decisamente superiore, attestandosi a 7,13 euro al kg. Questo colloca la città marchigiana al quarto posto nella classifica delle città più costose per l'acquisto di gelato, superata solo da Forlì (8,28 euro/kg), Firenze (7,79 euro/kg) e Bolzano (7,39 euro/kg). Ma non è solo il prezzo assoluto a destare preoccupazione. Ancona ha registrato uno dei rincari più significativi a livello nazionale: un incremento del 47,3% rispetto al 2021, posizionandosi al terzo posto tra le città con gli aumenti più elevati, subito dopo Lodi (+48,7%) e Belluno (+47,3%).

“Alla base dei forti rincari del gelato in Italia vi sono solo in parte gli incrementi delle quotazioni delle materie prime, dal cacao allo zucchero, che hanno influito sui costi a carico dei produttori – spiega il presidente del comitato scientifico Crc, Furio Truzzi – Gli aumenti sono semmai da attribuire ad una domanda in costante crescita, spinta anche dai turisti stranieri, al punto che per questa estate si prevedono consumi in salita del +6% con punte del +12% nelle città d’arte. Un business quello del gelato che sfiora in Italia i 2 miliardi di euro per quello industriale, con consumi pro-capite pari a 2,14 kg, e raggiunge i 3 miliardi per quello artigianale, dove la spesa annua è salita a circa 43 euro a cittadino” per un totale di 5 mld, conclude Truzzi.