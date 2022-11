Filottrano centro nevralgico dell’economia europea, il 9 dicembre convention alla presenza di grandi personalità: ecco gli ospiti

FILOTTRANO - Si terrà venerdì 9 dicembre, alle ore 15:00, presso il Teatro “Torquis” di Filottrano, il convegno “Il palcoscenico dei borghi e lo spettacolo del Made in Italy – Arte, turismo e fascino incontrano i Fondi di investimento esteri”. Interverranno moltissime personalità eminenti del settore: Alessandro Sallusti (direttore di Libero Quotidiano), Beppe Convertini (Linea Verde Rai), Francesco Giorgino (Tg1), Luca Telese (LA7), il Senatore Guido Castelli (Economie Territoriali), Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche), Dino Latini (presidente della commissione assemblea regionale), Luigi Antonangeli (Virgo Fund), Pierluigi Bocchini (Confindustria), Antonio Grimani (AssoHolding), Luca Paolorossi (Paolorossi Group), Gianluigi Montagner (Framont & Partners LTD), Sandro Vestita (Ente Bilaterale Confederale), Emanuele Almonti (Comunità Energetiche), Lauretta Giulioni (Sindaco di Filottrano) ed Elia Bonacina (FORBES Top Manager). A fare da moderatore sarà Michele Romano (Il Sole 24 Ore).

La convention

La convention è stata organizzata dal Fondo Virgo, insieme a Luca Paolorossi, nell’ambito di una tre giorni (8-9-10 dicembre) durante cui il comune di Filottrano aprirà le porte della città al jet set internazionale e ai massimi esponenti dell’economia mondiale, alla riscoperta degli antichi borghi con tutta una serie di spettacoli, conferenze, eventi sportivi, di arte e musica, per celebrare il Made in Italy. La kermesse, patrocinata dal Comune e dalla Regione Marche, accenderà i riflettori su una delle zone di produzione tessile più proficue dell’intera Europa occidentale. Alla conference è stata invitata anche l’Onorevole Daniela Santanché, Ministro del Turismo dell’attuale Governo Meloni, così come ha spiegato Luca Paolorossi che, insieme al Fondo Virgo, ha promosso la manifestazione. La Santanchè non ha ancora confermato la sua presenza ma gli organizzatori sono fiduciosi che l'ok possa arrivare già nelle prossime ore. «In quanto promotore del convegno, insieme al Fondo Virgo, in comunione d’intenti con le istituzioni locali, ho provveduto ad inoltrare un invito ufficiale al Ministero del Turismo affinché la Ministra Daniela Santanché possa partecipare al nostro convegno - dichiara l'imprenditore Luca Paolorossi, tra gli organizzatori del congresso - Spero che l’Onorevole Santanché accetti di intervenire alla convention; per noi sarebbe un grandissimo onore se ci fosse perché il rilancio di una città, in questo caso di Filottrano, parte anche dalla presenza dello Stato».

In occasione del convegno sull’Economia del turismo, Luca Paolorossi presenterà anche il suo libro ‘I miei primi cento anni’. «Il mio libro è la mia opera migliore perché è ufficialmente il mio diario di vita. Si tratta delle mie memorie, le ho scritte perché non devono andare perdute! Ho sbagliato molto nella mia vita ma nessuno può dire che sono un uomo che non conosce i valori. Anche riconoscere i propri errori, secondo me, è un valore importante - ha concluso Paolorossi - Credo che ci siano eventi che nello spazio di un fine settimana riescano a dare di un paese, di un popolo e di una regione un’immagine più completa ed esauriente di un intero volume di enciclopedia. Sono convinto che quello allestito dall’8 al 10 dicembre nel comune marchigiano sarà uno di quegli eventi che può dare il via all’idea di ‘Rinascimento a Filottrano”, quel pensiero che dovrebbe accomunare tutti i miei compaesani».