Calzaturiero, bene l'export nelle Marche. Tra le destinazioni in crescita c'è la Russia (+28,9%)

MARCHE - Nel 2023 l’export del settore calzaturiero nelle Marche ha registrato una crescita del +2,7% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 1.389,66 milioni di euro, in aumento (+8,1%) rispetto al periodo pre-covid (2019). Il dato emerge dall’ultimo report del Centro Studi di Confindustria Moda, elaborato per Assocalzaturifici. Nel dettaglio emerge come la provincia di Fermo sia capofila per l’export con 706,33 milioni di euro, seguita da Macerata a 443,36 milioni di euro, Ascoli Piceno 208,75 milioni di euro, Ancona con 22,86 milioni di euro e Pesaro Urbino con 8,86 milioni di euro. La Campania è la quarta regione italiana per fatturato export di calzature e parti. Le prime cinque destinazioni dell’interscambio internazionale sono Germania (-7.6%), Francia (+23,6%), USA (-10,2%), Cina (-39,4%), e Russia (+28,9%).