Expo Dubai: per le Marche è il giorno del beauty, moda e food

L’incontro con la delegazione di Confartigianato e la Camera di Commercio italiana per l’UAE questa mattina e poi un pomeriggio dedicato al beauty, alla moda, ai gioielli e al food, sempre con una buona dose di originalità Made in Marche. Ancora una giornata piena di impegni per la Regione Marche all’Expo di Dubai. «E’ stato un grande piacere – spiega il vicepresidente e assessore alle Attività produttive e all’Agricoltura Mirco Carloni a capo della delegazione istituzionale della Regione – incontrare 40 imprenditori marchigiani portati a Expo Dubai dalla Confartigianato di Pesaro e Urbino. Per me è stata l’occasione perfetta per raccontare tutto ciò che abbiamo fatto durante questa missione e programmato per il futuro sviluppo economico a favore delle imprese. Proseguono intanto senza sosta fino a domani gli appuntamenti marchigiani all’Expo e posso dire con orgoglio che le nostre aziende ci stanno facendo fare una splendida figura di fronte al mondo. Presentiamo prodotti altamente innovativi e di grande qualità in tutti i settori che più attraggono i buyers che si muovono su questi scenari: il food, il fashion, la domotica, il living. Le potenzialità di crescita per l’export marchigiano sono enormi e per questo continueremo a sostenere le nostre aziende che si affacciano a questi mercati anche per altre iniziative così come abbiamo fatto per l’Expo con il bando in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche».

Collesi Beauty ha presentato in esclusiva mondiale, a importatori e aziende del settore, la sua innovazione nell’ambito cosmetica: la prima e unica Craft Beer Therapy. L'esperienza maturata dal Gruppo Collesi nell’ambito delle birre artigianali, ormai eccellenza a livello mondiale, ha dato vita a una gamma di prodotti e trattamenti rivolti alla cura della pelle e del corpo: una linea viso totalmente naturale che mette a portata di mano (e di viso) i principi attivi e salutari della birra e una linea PRO destinata a centri estetici e SPA. Collesi è un’azienda che, secondo il volere del suo fondatore, ha una produzione totalmente Made in Marche. Dall’orzo delle tenute Collesi, in Apecchio a 700 metri d’altezza sul livello del mare, e dall’acqua del Monte Nerone nasce la Birra Collesi, l’artigianale italiana più premiata al mondo, ingrediente prezioso del catalogo Collesi Beauty.

«Sono felice che la Regione Marche ci abbia voluto tra le aziende che faranno parte di questo meraviglioso evento che mostra al mondo le eccellenze della nostra terra – ha detto Giuseppe Collesi - Il nostro è un progetto innovativo che parla di bellezza, proprio come il tema di quest’edizione dell’Expo. Abbiamo inventato il primo protocollo medico e cosmetico a base di birra artigianale. Siamo orgogliosi di mostrare al mondo quello che può nascere dalla passione, anche in un piccolo centro come Apecchio». Ad accompagnare l’azienda, nella trasferta, l’Istituto di Piobbico con due professori e due alunni che hanno testimoniato l’eccellenza dei prodotti marchigiani cucinando e servendo il menù dell’aperitivo offerto agli ospiti della serata. Tante Marche anche tra i fornitori del menu, tra i quali il Panaro di Fermignano, Il Conventino di Monteccicardo, Acqualagna Tartufi, Prometeo Farro di Urbino e Cau & Spada di Sassocorvaro. L’Artista srl di Corridonia ha dato dimostrazione dei suoi prodotti a base di caffè nell’evento-degustazione “Non il solito caffè” sottolineando come le ricette di biscotti, torroni, cioccolatini, panificati e dolci ci siano sempre ingredienti marchigiani. Fashion show invece in programma per Marche Excellence, l’A.T.I. realizzata dalle aziende Creazioni Italiane srl, Pignotti Ulderico srl e Officine Modelli srl per la promozione a Dubai della moda “Made in Marche”. Dal 21 al 24 febbraio le aziende appartenenti all’A.T.I. hanno partecipato ad incontri d’affari con distributori e commercianti locali. L’occasione è servita per mettere in evidenza le loro ultime collezioni, pensate per soddisfare i gusti raffinati del mercato mediorientale e far comprendere il valore della qualità, che spesso supera il brand. A chiusura dell’esperienza emiratina, l’A.T.I. Marche Excellence ha previsto per un evento conviviale che vuole rappresentare il giusto connubio tra Food, Fashion and Fun “Made in Marche”: al termine della cena, durante la quale sono stati serviti piatti regionali ideati dallo chef marchigiano Roberto Dormicchi e realizzati con prodotti appositamente importati dal territorio, si è svolta una sfilata dove l’eleganza e la qualità marchigiane sono state assolute protagoniste.

Sempre questa sera al centro di Dubai è stato inaugurato lo showroom allestito fino al 31 marzo da otto eccellenze del territorio marchigiano riunite nel progetto 'Artisan Emotion’ coordinato da Cna e cofinanziato da Camera di Commercio e Regione Marche per fare breccia nel mercato di Medio Oriente, Africa e India. L'obiettivo è esportare il made in Italy e l'alta qualità del prodotto marchigiano. Le otto aziende, rappresentanti delle 5 province, riguardano quattro settori strategici come moda, oreficeria, articoli da regalo e food: Gente di Mare srl; Do Quality srl; All Gold di Aguzzi e Topi, Gold Line, Arte Orafa Marchegiani, Mash, Wudawu, Sace Components.