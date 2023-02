Crisi economica, famiglie e commercianti in difficoltà. L'idea del consigliere: «Buoni spesa e condizioni premianti»

«Considerato che la crisi economica sta determinando conseguenze gravi anche sul nostro territorio soprattutto per molti nostri concittadini e per i piccoli esercizi commerciali, credo sia necessario adottare misure significative a sostegno sia delle famiglie che delle attività stesse». Lo scrive in una nota il consiglier comunale di Fabriano, Giuseppe Pariano. «Visto che il Comune rappresenta l'Istituzione che può e deve stimolare la ripresa dell'economia del territorio, ponendo particolare attenzione a quelle realtà economiche meno strutturate perché di dimensioni piccole, ho chiesto all'Amministrazione comunale di dare un sosotegno all'economia di vicinato, pensando di costruire un elenco comunale e prevedendo la possibilità di utilizzare dei buoni spesa erogati dal Comune alle famiglie in difficoltà all'interno dei negozi di vicinato con condizioni premiali».