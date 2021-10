Green Pass, Confindustria decisa: «Non pagheremo i tamponi ai lavoratori senza vaccino»

Obbligo del green pass per i lavoratori, Confindustria Centro Adriatico (nata dalla fusione delle associazioni provinciali di Fermo e Ascoli Piceno) si dice favorevole. «Siamo favorevoli e le aziende si sono organizzate- dice il presidente Valentino Fenni-. C'è una regola e va applicata, non per penalizzare qualcuno, ma per favorire il lavoro, i lavoratori e quindi l'economia». Secondo il numero uno degli industriali delle province del Centro Sud marchigiano ragionare ora su un cambiamento delle norme sarebbe problematico.

«Penso all'allungamento dei tempi di validità dei tamponi- continua Fenni-. Ma se da mesi si ragiona sulle 48 ore, su dati scientifici, non è che ci si alza al mattino e si cambia idea. Servono certezze. Quello che ci teniamo a far capire è che l'imprenditore è al fianco del lavoratore. A nessuno piace l'idea di dover lasciare a casa un collaboratore senza stipendio, quindi speriamo che i pochi che possono e non vogliono vaccinarsi ci ripensino. Noi siamo impotenti di fronte alla volontà del lavoratore, che per noi è un perno fondamentale difficile anche da sostituire». Gli imprenditori non hanno intenzione di pagare i tamponi per i lavoratori come ha chiarito anche il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi. «Lo Stato mette a disposizione il vaccino gratuitamente, questa è l'arma per tutti- conclude Fenni-. Qui dobbiamo ragionare sul bene collettivo, la minoranza del paese non può essere quella che detta il futuro degli altri. È inaccettabile assistere a manifestazioni cariche di violenza. La discussione è un conto, i danni sono un altro. Ci rendiamo conto che nel mondo dove la campagna vaccinale è indietro il Covid è riesploso?».