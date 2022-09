Confartigianato chiama a raccolta gli associati: «Supporto alle imprese alluvionate»

Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino chiama a raccolta i suoi associati e le imprese per portare supporto agli imprenditori colpiti dalla devastante alluvione del 15 e 16 settembre e che hanno necessità di attrezzature per liberare dal fango magazzini e laboratori.«Come Associazione fin dai primi momenti ci siamo mossi per essere vicini alle nostre imprese in una situazione così drammatica», dice Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino. «È necessario innanzitutto ripristinare la viabilità dei territori colpiti dall’alluvione, perché ci sono ancora zone difficili da raggiungere. È urgente poi prevedere ristori per far ripartire le attività e che le assicurazioni si attivino da subito per garantire il risarcimento dei danni».

Forte è anche l’impegno dell’Associazione nel sensibilizzare chi può a donare materiali di prima necessità per procedere velocemente a ripulire magazzini e laboratori invasi da acqua e fango. «Per questo ringrazio, per la generosità dimostrata, le imprese che hanno donato prodotti e attrezzature che stiamo provvedendo a convogliare alla Protezione Civile», ribadisce Pierpaoli che sottolinea la necessità di «misure straordinarie per permettere agli imprenditori di ripartire il prima possibile. Servono interventi immediati da parte delle istituzioni per accelerare le procedure di rilevazione e riconoscimento dei danni e per arrivare alla liquidazione dei risarcimenti». Confartigianato, con i sui referenti e le sue strutture territoriali, è a disposizione per cercare di dare risposte concrete alle imprese attraverso tutti i canali, il Numero Verde 800 229310, la mail sos@confartigianatoimprese.net e Whatsapp Business 071/22931.