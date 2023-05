Il presidente di Confapi Industria Ancona nel consiglio direttivo nazionale di Unionmeccanica

ANCONA – Dopo la nomina di Giorgio Giorgetti Presidente di Confapi Marche nella giunta nazionale di Confapi, per la galassia locale di Confapi arriva un altro importante riconoscimento. Mauro Barchiesi, Presidente di Confapi Industria Ancona, è stato scelto per far parte del consiglio direttivo di Unionmeccanica. L’organo nazionale è composto da appena 8 membri «con l’ormai noto impegno della nostra associazione – spiega Barchiesi – a mantenere una fortissima operatività sulle questioni di merito evitando sterili discussioni».

Il Consiglio Nazionale di Unionmeccanica ha eletto il nuovo Consiglio direttivo e la nuova Giunta di Presidenza della categoria che rimarranno in carica per il prossimo triennio. «Il comparto della Meccanica – insiste Barchiesi – in Italia è ancora tra i più consolidati e trainanti del sistema economico e Unionmeccanica rappresenta oltre 40.000 imprese erogando servizi, tenendole aggiornate sugli sviluppi contrattuali e nell’interlocuzione sindacale. «Il quadro congiunturale resta complesso anche nelle Marche e nella nostra provincia – conclude Mauro Barchiesi – per le difficoltà sui mercati di approvvigionamento delle materie prime e la crescita dei costi che stanno mettendo a rischio la regolarità dei processi produttivi e la redditività delle aziende».