Coldiretti Senior Marche, conferma il pesarese Mauri alla guida del movimentoche caz

Sarà ancora Maurizio Mauri a guidare i “senior” di Coldiretti, la Federpensionati degli agricoltori di una regione dove gli over 80 rappresentano quasi il 9% della popolazione. Lo ha deciso l’assemblea regionale che si è riunita ieri pomeriggio ad Ancona alla presenza della presidente di Coldiretti Marche, Maria Letizia Gardoni, e del direttore regionale Alberto Frau. Mauri, 70 anni, ha un’azienda agricola a Lunano dove coltiva visciole, produce marmellate e vini aromatizzati che vende anche nei mercati di Campagna Amica. Già presidente provinciale di Pesaro Urbino, è stato eletto promosso al regionale nel 2018. Ora la conferma e l’intenzione di avviare subito un confronto con le altre componenti del movimento: le donne e i giovani.

“Gli anziani – spiegano da Coldiretti Marche – sono la memoria storica della tradizione agricola marchigiana e testimoniano, con la loro tempra, i benefici dell’attività condotta a contatto con la natura come dimostrato scientificamente dallo studio Inrca, con il quale abbiamo collaborato, che ha messo in evidenza salute e miglior qualità della vita migliore negli anziani che conducono la loro vita in ambienti rurali evitando la sedentarietà”. Nel settore agricolo circa il 20% degli occupati ha più di 65 anni e tra i coltivatori diretti sono oltre 3mila quelli ad aver superato le 70 candeline.