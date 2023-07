La CNA incontra il consorzio di bonifica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA – La CNA di Ancona e Zona Sud hanno incontrato il presidente del Consorzio di Bonifica Marche Michele Maiani. L’incontro, richiesto dall’associazione di categoria delle PMI, si è incentrato sul ruolo del consorzio nel contrasto al dissesto idrogeologico e soprattutto sulle opere in programma nella zona Sud di Ancona dopo i catastrofici eventi che l’hanno colpita il 16 settembre 2006.

In questi anni stiamo sempre più assistendo ad eventi estremi che hanno colpito il territorio regionale, una condizione probabilmente legata ai cambiamenti climatici. Eventi che colpiscono spesso anche le zone industriali e artigianali e mettono in ginocchio le imprese. Per tale ragione le due zone della CNA hanno richiesto l’incontro al consorzio di Bonifica, per comprendere ruoli e competenze e informarsi su cosa è stato fatto nella zona a sud di Ancona.

I presidenti CNA hanno introdotto l’incontro sostenendo la necessità di mettere in campo una prevenzione continua e sistemica che eviti le tragedie a cui abbiamo assistito, un sistema di soggetti capaci di intervenire e soprattutto le risorse necessarie per intervenire preventivamente. Esiste infatti un sistema di intervento a posteriori che deve però essere accompagnato da una progettazione costante e continuativa per evitare o mitigare il rischio. Il presidente Maiani ha esordito presentando il percorso che ha portato nel 2013 al Consorzio unico di Bonifica regionale. Il consorzio è una struttura tecnica che opera nella manutenzione dei reticoli idrici minori. Naturalmente gli interventi sulla manutenzione dei sistemi idrici nelle strade di proprietà dei comuni, sono di competenza comunale. Il presidente Maiani, su questo punto, ha suggerito la possibilità di invitare i comuni ad affidare la manutenzione dei fossi comunali al consorzio, una soluzione che permetterebbe di fare massa critica e soprattutto di poter gestire al meglio questi canali che possono essere problematici quando non mantenuti correttamente.

Per quanto riguarda invece gli interventi strutturali sui corsi d’acqua la programmazione e le risorse sono di competenza regionale, interventi che poi possono essere commissionati al Consorzio di Bonifica. Le stesse scelte tecniche quindi, per esempio la scelta tra la realizzazione di una cassa di espansione o di una area di laminazione spettano agli organi della Regione.

Per quanto concerne la zona Sud di Ancona attualmente sono in fase di progettazione due interventi importanti sui due fossi “protagonisti” dell’alluvione del 2006: il fosso di Offagna in località S. Biagio (per un importo pari a 1.555.000) e il Fosso San Valentino (1.600.000 euro).