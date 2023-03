Trasformare i fondi europei in economia reale: CNA Ancona lancia il nuovo servizio

ANCONA - "Un treno che le nostre imprese non possono permettersi di perdere. Per questo abbiamo messo in campo una locomotiva!" Con queste parola Giacomo Mugianesi, responsabile del Credito di CNA Ancona, presenta il nuovo servizio di CNA dedicato alle imprese delle Marche. Un progetto dal titolo esplicativo "Bandi Europa 2021-2027" e che ha l'obiettivo di trasformare gli ingenti fondi previsti dalla programmazione FESR 21-27 in sviluppo concreto e in progetti reali. "Per le Marche si apre una sfida senza precedenti - spiega Mugianesi -: sfruttare al massimo il programma europeo per le Marche al fine di innescare finalmente quella solida e duratura ripresa del tessuto economico e sociale che auspichiamo da tempo. Le risorse ci sono, i tempi per avviare questa trasformazione pure, CNA e i suoi partner si pongono come anello di congiunzione e facilitare nel complicato processo di intercettazione, definizione e concretizzazione di tali risorse. Ecco da dove nasce il servizio "Bandi Europa 2021 - 2027", vogliamo mettere sui binari una locomotiva pronta guidare il treno dell'economia marchigiana."

Il funzionamento del nuovo servizio di CNA si struttura su più livelli. Informazione. Attraverso una pagina web dedicata e in costante aggiornamento si potranno conoscere tutti i bandi attivi per le imprese della Regione Marche, scaricare le schede di sintesi e quindi essere informati su modalità e scadenze dell'agevolazione. Programmazione. Per gli utenti iscritti al servizio si potranno ricevere le schede di sintesi di bandi e fondi di prossima uscita, con i dettagli utili alla programmazione di investimentiConsulenza operativa. Chi ne farà richiesta, a seconda degli specifici bandi, ci sarà la possibilità di essere seguiti da uno dei partner di CNA Ancona per la compilazione, presentazione e rendicontazione dei vari bandi.

Consulenza strategica. Un servizio esclusivo per coloro che vogliono farsi trovare preparati all'uscita delle opportunità di finanza agevolata grazie ad una consulenza dedicata che permetterà all'impresa di organizzare per tempo il proprio sistema produttivo, economico e finanziario. Si parte con una guida. L'esordio del nuovo servizio "Bandi Europa" di CNA Ancona ha portato in regalo alle imprese, che si sono già iscritte, una guida dettagliata e di sintesi della ripartizione degli oltre 580 milioni di euro previsti dalla programmazione europea. Un documento utile per conoscere in anteprima le linee guida su cui si svilupperanno i bandi dei prossimi anni e quindi le risorse a disposizione."Essere utili alle imprese, in questo momento, significa guidarle al cambiamento reale e non solo sterili strette di mano e sorrisi - conclude il direttore della CNA di Ancona, Massimiliano Santini -. Questo è quello che ci chiedono i nostri associati e questo è ciò che la CNA fa da sempre e continuerà a farlo. Non è il momento di palcoscenici e passerelle, è l'ora di correre e aiutare l'economia del territorio a innescare un vero cambiamento. Noi ci siamo e ce la mettiamo tutta".