Cna Ancona, assemblea elettiva: «Tutelare e valorizzare la marchigianità»

Crono-programma della Zona economica speciale, annuncio del nuovo studio di fattibilità per la linea ferroviaria Rieti- Ascoli Piceno, importanti aggiornamenti sulla Quadrilatero e sulla Pedemontana. Non è stato solo un inedito “talk show digitale”, l'assemblea elettiva di Cna territoriale di Ancona di sabato 10 luglio si è rivelata essere un'occasione di approfondimento e di aggiornamento importantissima su tutti i dossier infrastrutturali delle Marche. «In una maratona di oltre due ore - si legge nella nota - i rappresentanti marchigiani in parlamento Senatore Coltorti e Onorevoli Terzoni e Patassini, insieme agli assessori della Regione Marche Francesco Baldelli e Guido Castelli hanno tracciato con chiarezza e puntualità il quadro completo delle Infrastrutture delle Marche, mantenendo la “promessa” esplicitata nel titolo dell'evento: Pnrr: ultima chiamata per le Marche e per l'Italia».

Ad aprire la conferenza, i consueti e graditi saluti istituzionali. Il Prefetto Darco Pellos: «Grazie a Cna, un'associazione importante che è riuscita a a resistere in un momento così delicato. Che ha dimostrato la capacità di farsi rete e rendere un servizio agli artigiani e al Paese. Il tema che viene affrontato, le infrastrutture e l'investimento delle risorse del Pnrr, è un tema corretto e può essere dibattuto e affrontato solo le Associazioni di rappresentanze e le istituzioni tutte sono una a fianco a l'altra». Il presidente della Provincia, Luigi Cerioni: «Vogliamo interpretare questo momento di “Ripartenza” come l'occasione per un nuovo confronto con le parti sociali, creando un percorso di sensibilizzazione verso le famiglie sul ruolo e l'importanza degli istituti professionali quali fucina di neo e future imprese del territorio».

Il sindaco di Ancona – in video -, Valeria Mancinelli: «Grazie alla CNA per questo prezioso invito. Siamo convinti e concordi che questo del PNRR è veramente l'ultimo treno e dovremmo usare dosi industriali di pragmatismo per condividere e definire come spendere queste risorse». Il segretario Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino, Marco Pierpaoli: «È un vero piacere essere qui, è un ulteriore segnale di quell'azione unitaria che sia a livello nazionale che qui sul territorio stiamo portando avanti per salvaguardare il patrimonio dell'Italia: le PMI. Stiamo dialogando su tanti temi che mettono al centro il valore del lavoro con l'obiettivo comune di creare le migliori condizioni per fare impresa». Il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini: «Oggi siamo chiamati a vincere l'importantissima sfida che abbiamo davanti. Il Pnrr rappresentano davvero l'ultima chiamata per il nostro Paese. La pandemia ha stravolto certezze, ora dobbiamo cogliere la ripresa e renderla duratura. Serve fare un passo verso il cambiamento». Ed infine, il prestigioso saluto del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli: «Siamo davanti a delle sfide e delle opportunità uniche per ricostruire le nostre società. La pandemia è stata un vero e proprio spartiacque che ha evidenziato le tante contraddizioni del mondo globale senza regole dettato dal profitto sfrenato. Ora serve una riflessione su queste disuguaglianze per poter ripensare ai nostri modelli senza perdere di vista la nostra identità».

Tanti i temi affrontati e dibattuti, ognuno per le proprie competenze amministrative. L'assessore regionale al bilancio, Guido Castelli, spiegando il funzionamento e il crono programma di attivazione della Zes (Zona economica Speciale), condiviso l'importante novità dell'aumento del 76% dei fondi Fesr Fse per la Regione Marche.Il senatore Mauro Coltorti, fresco di rientro da Roma, ha approfittato per annunciare l'importante approvazione dello studio di fattibilità per il tratto ferroviario “Rieti – Ascoli”.

L'onorevole Patassini, stimolato da una domanda dalle sedi in collegamento di Cna, ha specificato l'impegno turistico della in Parlamento per le città marchigiane, con la battaglia sulla direttiva Bolkestein e quindi sulla valorizzazione della vocazione croceristica del Porto di Ancona. Quindi l'Onorevole Terzoni, la quale ha sottolineato il “modus operandi” che sta caratterizzando l'operato dei rappresentanti marchigiani a Roma, i quali in maniera compatta portano avanti le istanze di una regione con poco “peso politico” in parlamento ma dalle grandi potenzialità. Infine l'assessore alle infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, il quale inevitabilmente ha spaziato su tutti i dossier più importanti delle infrastrutture marchigiane. Facendo il quadro puntuale di investimenti, tempistiche, stato dei lavori. «Quello che dobbiamo fare, più di ogni altra cosa – ha specificato – è creare vere sinergie e un dialogo istituzionale plurimo. Lavorarci per continuare a farlo. Per un grande obiettivo: tutelare e valorizzare la marchigianità». A chiudere la lunga giornata di lavoro, come di consueto, il Segretario Generale di Cna Nazionale, Sergio Silvestrini. «La Cna di Ancona, ancora una volta, si dimostra di essere all'altezza della sfida. Per noi la concretezza e l'innovazione sono valori essenziali e che ci contraddistinguono come marchigiani».