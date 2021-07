Cenpi Confartigianato e l'Istituto tutela vini per la sostenibilità: «Regione in grado di guardare avanti»

Un accordo strategico e di grande valore: è quello appena sottoscritto tra l'Istituto marchigiano tutela vini, e Cenpi Confartigianato, il Consorzio per l’energia elettrica e il gas dell’associazione. «Una convenzione pilota e strategica per l’Imt, un accordo che caratterizzerà ulteriormente le Marche come regione capace di guardare avanti, forte della propria storia, in grado di mettere in campo soluzioni concrete e all’avanguardia, attente all’ambiente e all’agrodiversità, di cui i vigneti rappresentano uno degli esempi più importanti», ha dichiarato il direttore Alberto Mazzoni.



«Una partnership importante, con obiettivi precisi – ha spiegato il Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Marco Pierpaoli – tra gli altri, quello di contribuire allo sviluppo di progetti di economia circolare tra le Cantine socie dell’IMT, con le loro produzioni di altissima qualità, note in tutto il mondo. Questa è la nostra risposta alla sfida della sostenibilità ambientale che ormai riguarda tutti, a tutti i livelli. Come Associazione di rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese, vogliamo essere protagonisti anche noi di questo passaggio epocale, dando il nostro supporto alle aziende con tutte le opportunità che siamo in grado di offrire».



«Come Cenpi - ha aggiunto il Responsabile per Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Maurizio Venanzoni – grazie a questa convenzione saremo in grado di garantire anche alle imprese di questo comparto una consulenza gratuita sui temi del gas ed energia, oltre a offrire soluzioni di mobilità elettrica. Cenpi continua a essere vicina alle aziende, fornendo il migliore supporto possibile per la scelta dei fornitori alle migliori condizioni, per un risparmio garantito».



I servizi offerti nell’ambito dell’accordo sono: «Screening bollette gratuito e completo, con verifica agevolazioni fiscali sul gas, verifica prezzo energia e gas metano, verifica e riduzione costi fissi; Supporto nella gestione dell’eventuale contenzioso; Promozione di misure specifiche e attuazione di strategie improntate alla sostenibilità: best practice relative alla Circular Economy tra le aziende del Consorzio IMT, individuando eventuali gap e potenzialità inespresse in virtù di un vantaggio competitivo; Attività di formazione e sensibilizzazione sulle opportunità in chiave green per misurare il potenziale di energia rinnovabile, l’efficientamento energetico e l’energy management delle imprese coinvolte: Promozione e diffusione della mobilità elettrica a tutte le aziende socie Imt».



Il Consorzio Cenpi – Confartigianato Energia per le Imprese «nasce per offrire un supporto affidabile, professionale e costante alle aziende, perché capace di negoziare le migliori condizioni di fornitura sul libero mercato, con un unico obiettivo: ridurre i costi energetici. Gli associati Confartigianato possono contare, dunque, su una guida sicura: i professionisti CEnPI sono in grado di offrire in maniera gratuita alle aziende un’assistenza completa, garantendo una consulenza dedicata e un supporto costante alle imprese che necessitano di aiuto per la scelta delle condizioni di fornitura più vantaggiose»,