Alluvione, chiarimenti sull'accesso alla cassa integrazione straordinaria: le indicazioni dell'Inps

A seguito dell'alluvione che si è abbattuta sulle Marche tra il 15 e il 16 settembre, l'Inps ha pubblicato il messaggio 3498 del 26 settembre 2022 per fornire chiarimenti sull'accesso alla Cassa integrazione salariale ordinaria. Si ricorda che per gli "Eventi Oggettivamente Non Evitabili" (EONE), tra i quali è ricompresa "l'alluvione":

i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;

le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;

l'obbligo dell'informativa sindacale non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali la durata del periodo di sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati.

In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività nelle province di Ancona e Pesaro non devono dare dimostrazione degli effetti che l'evento ha determinato sull'attività lavorativa. La relazione tecnica da trasmettere può limitarsi a descrivere la tipologia delle attività svolte e a dichiarare l'avvenuta sospensione delle stesse. Per maggiori indicazioni è possibile consultare il sito www.inps.it. (Dire)