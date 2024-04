Indetta l'asta pubblica per le cabine balneari a Portonovo per la nuova stagione. Scadenza il 29 aprile

Fino al 29 aprile, termine ultimo alle ore 17.00, è possibile presentare le offerte per l’asta pubblica di 30 cabine balneari in località Portonovo, nei pressi del locale “Il Clandestino”. La concessione avrà la durata maggio 2024-settembre 2024.

L’apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno seguente dalle ore 10:00 e le operazioni potranno essere seguite in diretta video. Quanto alla modalità di partecipazione all'asta, espletata tramite il metodo dell'offerta segreta al rialzo sul prezzo posto a base d'asta indicato (370,00 euro), avverrà mediante consegna in busta chiusa dell'offerta presso Atlante, società cooperativa sociale onlus sita in Piazza S. d'Acquisto, 21 compilando il modulo presente anche sul sito www.campeggiolatorreportonovo. it oppure tramite spedizione alla società stessa. Concluse le operazioni verrà resa nota la graduatoria delle assegnazioni.