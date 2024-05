Dare nuova linfa ai borghi marchigiani. Dalla Regione 24 milioni di euro per rilanciare economia e turismo

ANCONA - Riqualificare i borghi delle Marche rilanciando le attività turistiche ed economiche per promuoverne lo sviluppo. La Regione Marche mette sul tavolo un bando da circa 24 milioni di euro dopo l'approvazione della Legge Borghi. Il bando "Borgo accogliente" è infatti l'intervento centrale della "strategia borghi" che si propone di finanziare progetti per costituire un circuito di eccellenza trainante per l'intero sistema regionale. Del totale 9,5 milioni sono fondi regionali e 15 milioni arrivano dal Fondo di rotazione, e fanno parte di una dotazione più ampia che comprende anche diverse linee di intervento e riserve nei bandi europei, per un totale di oltre 100 milioni di euro, spiega la Regione.

I progetti dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei borghi con interventi di riqualificazione e valorizzazione di spazi e servizi pubblici e con progetti e misure di promozione e di attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali in particolare nel settore turistico. Il tutto per creare dinamiche di sviluppo e ricadute occupazionali sul territorio. Il bando è dedicato ai Comuni perché costruiscano una progettualità unitaria e coerente, con forte valore identitario, che preveda sia interventi con beneficiario pubblico, sia misure a beneficio delle attività economiche del borgo con strategie pubblico-privato individuati tramite la progettazione intermedia pubblica. È prevista la concessione di un contributo nel limite massimo di 500.000 euro per i progetti presentati dal Comune in forma singola o nel limite di un milione per il progetto presentato da una rete di Comuni tramite il Comune capofila (a beneficio di massimo tre Comuni, in riferimento a massimo tre borghi. Il bando apre il 7 maggio e sarà aperto fino al 20 settembre alle 12, un lasso di tempo "ampio", sottolinea la Regione, "per dar modo ai soggetti beneficiari di approfondire le opportunità e di consentire l'organizzazione delle migliori strategie e partnership per la riuscita dell'iniziativa".