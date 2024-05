Acconto Tari, a breve la scadenza dell'acconto 1° rata. Ecco come pagare

ANCONA - Il prossimo 16 maggio scadrà la prima rata in acconto per la TARI, la Tassa sui Rifiuti. Tale acconto è calcolato sulla base dei dati dichiarati per il 50% dell'importo dovuto, secondo le tariffe vigenti nell'anno 2023.

Ancona Entrate ha inviato agli interessati un avviso di pagamento contenente il modello PagoPA precompilato, da regolare presso qualsiasi sportello postale o bancario, tabaccai abilitati o tramite home banking. In caso di smarrimento o mancato recapito, è possibile scaricare una copia dell'avviso di pagamento e del modello PagoPA tramite lo sportello telematico Linkmate, accessibile tramite SPID o CIE. "Inoltre - fa sapere il COmune - Ancona Entrate notifica gli avvisi di pagamento TARI anche tramite l'app IO, garantendo ai contribuenti ulteriori modalità di ricezione e pagamento. Si ricorda che la seconda rata a saldo scadrà il 2 dicembre 2024, determinata a conguaglio sull'intera annualità e applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso. Per ulteriori informazioni, chiarimenti o richieste di modifica degli avvisi di pagamento, è possibile contattare il numero verde attivo dal lunedì al venerdì, consultare LinkMate o rivolgersi allo Sportello al pubblico in Via dell’Artigianato, 4 Ancona, secondo gli orari di apertura prestabiliti».