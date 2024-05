Imprese, Ciccioli (Fdi): «Ruolo strategico delle Marche nella Blue Economy»

ANCONA - "Con il 5,4% le Marche sono la quinta regione per incidenza percentuale di imprese dell'economia del Mare a livello nazionale". Lo dice il consigliere regionale di FdI delle Marche, Carlo Ciccioli, candidato nella Circoscrizione Centro delle elezioni europee, commentando i dati dell'XI Rapporto 2023 di OsservaMare sui dati 2021, secondo cui il contributo del valore aggiunto della Blue Economy sull'economia della regione è del 4,5% (nono posto a livello nazionale) e quello degli occupati del 5% (quinto posto a livello nazionale).

"In Regione sono attive 956 imprese nei settori della pesca e della nautica, per un totale di 5.730 addetti, concentrate soprattutto nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino", spiega il consigliere che ha partecipato alla Giornata della Cantieristica organizzata da Cna Nautica Ancona nell'ambito del festival Tipicità in Blu. E prosegue: "Se poi si aggiungono altre attività affini quali: ristoranti di pesce, società di ricerca, movimentazioni di merci e passeggeri, altre attività sportive e ricreative, il numero delle imprese sale a 8.717. A livello di export, Ancona con 999,8 milioni di euro risulta la quarta provincia italiana esportatrice. Sempre Ancona occupa la sesta posizione in termini assoluti per le esportazioni nel settore ittico con 32,1 milioni di euro". I dati sono aggiornati al maggio del 2023 e sono stati elaborati dalla Camera di Commercio delle Marche. Per Ciccioli, "si comprende bene come l'economia del mare sia strategica per le Marche e per l'Italia in generale. A testimonianza di ciò, l'esplicitazione di una delega apposita a livello ministeriale, le Politiche del Mare, un'intuizione importante".(SE

"A livello europeo, molte sono le normative che possono essere implementate e rafforzate per uno sviluppo pieno delle cosiddette 'autostrade del mare' in termini di sviluppo in moltissimi settori". E conclude: "L'obiettivo è quello di sviluppare un modello di crescita che tenga conto dell'impatto ambientale sulle attività produttive, all'insegna dell'economia circolare, dell'innovazione tecnologica e del riutilizzo delle materie prime da valorizzare".