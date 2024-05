Bcc, Massimo Tonucci è in uovo presidente della Federazione marchigiana

ANCONA - "Un’azione costante e continua a sostegno del tessuto sociale ed economico delle Comunità della regione": questo l’impegno del nuovo Presidente della Federazione Regionale delle Bcc Massimo Tonucci che sarà sostenuto anche dal Vice Presidente Sandrino Bartini, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano.

Le 13 banche aderenti alla Federazione Marchigiana delle Bcc, fanno parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (4°gruppo bancario Nazionale). Le Bcc sono per definizione banche territoriali e di Comunità, operano con 166 sportelli, hanno una presenza in 107 Comuni, di cui in 21 Comuni sono l’unica rappresentanza bancaria con impegno costante per i cittadini e il territorio per il quale le Bcc rappresentano un deciso riferimento. Nel 2023 le Banche hanno conseguito un totale di raccolta diretta pari a 8.430 milioni di euro; un totale di raccolta indiretta pari a 4.379 milioni di euro, mentre gli impieghi nella Regione ammontano a 5.823 milioni di euro. Gli utili di esercizio conseguiti, complessivamente ammontano a 108 milioni netti, che consentirà di rafforzare ancor più il patrimonio a beneficio dello sviluppo produttivo nella Regione. Come è noto il sistema delle Bcc, attraverso la mutualità Bancaria attiva una finanza geo-circolare,in quanto reinveste il risparmio sul territorio in cui è stato raccolto (il 95% degli impieghi deve essere erogato nell’area di competenza della Bcc) svolgendo una funzione anticiclica: sostiene le imprese anche nelle fasi di crisi economica.