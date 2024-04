Bcc Ancona e Falconara, positiva la chiusura di bilancio dell'anno 2023

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Ancona e Falconara Marittima ha approvato, nei giorni scorsi, il progetto di bilancio dell’esercizio 2023, che sarà sottoposto all’approvazione dei soci alla prossima Assemblea che avverrà all’inizio il 5 Maggio 2024. Anche nel 2023 i risultati sono molto soddisfacenti e il bilancio si chiude per il secondo anno consecutivo con un risultato di esercizio superiore a due milioni di euro. Per la precisione l’utile di esercizio è stato pari a 2,45 milioni di euro. Si evidenzia inoltre che la raccolta diretta è stata pari a 455 milioni di euro, la raccolta indiretta ha superato i 174 milioni di euro mentre gli impieghi con la clientela sono arrivati a sfiorare il valore di 300 milioni di euro.

Il Patrimonio Netto è aumentato raggiungendo i 27 milioni con un Total Capital Ratio a 18,85% in aumento di quasi un punto rispetto al 31.12.2022. L’utile al 31.03.2024 molto vicino ai 900mila euro aumenta ancora sia il Patrimonio Netto che il Total Capital Ratio. Nel corso del 2023 è proseguita in maniera incessante l’attività di contenimento del credito deteriorato avviata fin dal momento della fusione delle due precedenti realtà, le BCC di Ancona e Falconara Marittima, avvenuta a partire dal primo gennaio 2018, posizionando i relativi parametri secondo le direttive della Capogruppo.

La Banca di Ancona e Falconara Marittima si è mossa in maniera virtuosa anche nell’ambito del contenimento dei costi operativi. In questo campo le direttive della Capogruppo Iccrea erano ancora più stringenti ma il valore assegnato per fine anno del rapporto tra costi operativi e ricavi è stato raggiunto non senza sforzi da parte di tutta la struttura. La BCC in fase di pianificazione aveva varato la “Cost Strategy” comprendente nove progetti con l’intento di tenere sotto controllo i costi operativi. E l’obiettivo è stato centrato. Il raggiungimento di tutti i target che la Banca si era data in sede di pianificazione ha comportato un’ottima valutazione da parte della Capogruppo che, nell’ambito del sistema di valutazione interna del Gruppo denominato EWS – Early Warning System, ha portato la BCC di Ancona e Falconara Marittima a vedersi assegnata la classe “A”.

Si evidenzia che dalla nascita del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, avvenuta nel 2019, la nostra BCC non aveva mai raggiunto una valutazione così elevata; valutazione massima all’interno del Gruppo Iccrea ed evidenziata da tutti gli indici in territorio verde. Gli ottimi risultati spingono ulteriormente la BCC a proseguire la sua “naturale” attività di sostegno del territorio connaturata con l’attività mutualistica e cooperativa nei confronti dei propri soci e clienti. È infatti nell’ambito sociale che l’Istituto di credito svolge la principale e più importante attività.