«Sui prezzi dell'energia le autorità nazionali vigilino sul rischio speculazione»

ANCONA - Le autorità nazionali competenti vigilino su eventuali speculazioni sui prezzi dell'energia. Lo chiede, in un post su Facebook, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

«I forti rincari di benzina, gasolio, gas, metano e di altre materie prime stanno incidendo da mesi sulla quotidianità di tutte le famiglie e le imprese, rischiando di compromettere per queste ultime le prospettive di competitività e sopravvivenza e mettendo in crisi l'intero sistema economico- sottolinea il governatore- Auspico che le nostre autorità nazionali preposte stiano vigilando per evitare almeno le attività speculative che mai, ma in particolar modo in questo contesto, devono essere consentite».