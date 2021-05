Immobili all'asta: negozi, uffici e c'è anche un superattico

L’ex circolo cittadino, superattico affacciato su piazza Mazzini, torna in vendita a un prezzo ribassato, insieme al terreno edificabile di via Friuli

Ci sono anche un negozio e un grande ufficio, entrambi all’interno del centro commerciale Le Ville di Palombina Vecchia, tra gli immobili che figurano tra quelli in vendita con la nuova asta del Comune di Falconara. Sono quattro i lotti in offerta, due dei quali già proposti nelle aste precedenti: il terreno edificabile di via Friuli, proposto stavolta a un importo ribassato di 393.660 euro (circa 44 mila euro in meno rispetto alla vendita precedente) e il superattico affacciato su piazza Mazzini (ex circolo cittadino), che viene venduto a 193.198 euro, con uno sconto di oltre 21mila euro.

Una delle principali novità è il lotto inserito all’interno del centro commerciale Le Ville, dirimpetto al supermercato, composto da due locali: uno commerciale, della superficie di 78 metri quadri, dove un tempo era attiva una pescheria e dotato anche di celle frigorifere, e un altro destinato a uffici o servizi, della superficie di 140 metri quadri. A completare il tutto, due bagni con anticamera, per un totale di 51 metri quadri. L’intero lotto, realizzato alla fine degli anni Ottanta, è in buono stato di conservazione e si trova al livello seminterrato, servito direttamente da un parcheggio coperto e da uno scoperto. A rendere appetibili entrambi i locali, le potenzialità del centro commerciale Le Ville, ricco di negozi e di servizi essenziali (studi medici, ufficio postale, farmacia) che rappresentano forti catalizzatori di persone. La galleria commerciale, dotata di ascensore per raggiungere tutti e tre i livelli, è inoltre vicina a importanti strutture sportive e scuole, a poca distanza dalla spiaggia e ben servita dal trasporto pubblico.

L’altra novità è un appartamento di 110 metri quadri al civico uno di via Pascoli, nel quartiere di Case Unrra, in una zona residenziale tranquilla, ma a poca distanza dai principali supermercati di Falconara, dagli impianti sportivi (PalaBadiali e stadio Roccheggiani) e dal parco Carletti. L’appartamento si trova al secondo piano di una palazzina a tre livelli dotata di ascensore, realizzata negli anni Settanta, e dispone di due terrazzi, uno di 3,10 e uno di 12,60 metri quadri. Il pezzo forte della vendita resta il superattico affacciato su piazza Mazzini, in via Bixio 90, con una superficie di 369 metri quadri divisa in quattro grandi saloni, con ascensore a uso esclusivo e un terrazzo panoramico di oltre 200 metri quadri vista mare. Chi lo acquista potrebbe ricavarne tre appartamenti, oppure uffici, che potrebbero contare sulla posizione strategica nel cuore della città. Infine il terreno edificabile in via Friuli, con vista sul golfo di Ancona, di 4.300 metri quadri. Chi vi costruirà dovrà farlo nel rispetto dei dettami per il risparmio energetico e l’ecosostenibilità. Si trova in un’area molto tranquilla e con una densità abitativa ridotta rispetto all’area circostante, ma comunque servita da una rete stradale di collegamento ai servizi pubblici e ai negozi.

Le offerte devono essere inviate entro le 12 del 30 giugno al Comune di Falconara Marittima, piazza Carducci 4. L’apertura delle buste è fissate per le 10 del primo luglio. Il bando, la documentazione e la documentazione dei quattro lotti sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente. Per approfondimenti o per organizzare un sopralluogo si può scrivere all’Unita Urbanistica e Patrimonio, piazza Carducci 4, 60015 Falconara Marittima, oppure mandare una mail agli indirizzi protocollo@comune.falconara-marittima.an.it o ancora torelligi@comune.falconara-marittima.an.it. In alternativa si possono contattare i numeri 0719177209 o 0719177223.