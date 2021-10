Terreni, locali commerciali ed appartamenti a prezzi ridotti: all'asta immobili comunali

Tornano in vendita gli immobili comunali, dai locali commerciali del centro Le Ville all’appartamento di Case Unrra, fino al superattico di piazza Mazzini. Viene proposto anche il terreno edificabile di via Friuli, dove realizzare un nuovo insediamento abitativo che segua i dettami dell’ecosostenibilità.

Sono quattro i lotti in offerta, proposti in genere con base d’asta ridotta del 10 per cento rispetto alla vendita del maggio scorso, fatta eccezione per il terreno edificabile di via Friuli il cui importo è confermato in 393.660 euro. Si tratta di un’area panoramica con vista sul golfo di Ancona, di 4.300 metri quadri. Chi vi costruirà dovrà realizzare un complesso ecosostenibile con abitazioni che garantiscano il risparmio energetico, grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili. E’ prevista la piantumazione di nuovi alberi nelle aree scoperte. Si trova in un’area molto tranquilla e con una densità abitativa ridotta rispetto all’area circostante, ma comunque servita da una rete stradale di collegamento ai servizi pubblici e ai negozi.

Il secondo lotto è invece inserito all’interno del centro commerciale Le Ville, dirimpetto al supermercato, composto da due locali: uno commerciale, della superficie di 78 metri quadri, dove un tempo era attiva una pescheria e un altro destinato a uffici o servizi, della superficie di 140 metri quadri. A completare il tutto, due bagni con anticamera, per un totale di 51 metri quadri. L’intero lotto è in buono stato di conservazione e si trova al livello seminterrato, servito direttamente da un parcheggio coperto e da uno scoperto. A rendere appetibili entrambi i locali, le potenzialità del centro commerciale Le Ville, ricco di negozi e di servizi essenziali (studi medici, ufficio postale, farmacia) e vicino a importanti strutture sportive e scuole, a poca distanza dalla spiaggia e ben servita dal trasporto pubblico. L’importo a base d’asta è di 246.942 euro (contro i 274mila del maggio scorso).

Scende a 173.878 euro il superattico affacciato su piazza Mazzini (ex circolo cittadino), rispetto ai 193.198 euro dell’ultima vendita. L’immobile, in via Bixio 90, ha una superficie di 369 metri quadri divisa in quattro grandi saloni, con ascensore a uso esclusivo e un terrazzo panoramico di oltre 200 metri quadri vista mare. Chi lo acquista potrebbe ricavarne tre appartamenti, oppure uffici, che potrebbero contare sulla posizione strategica nel cuore della città. L’ultimo lotto è un appartamento al civico uno di via Pascoli, nel quartiere di Case Unrra, in una zona residenziale tranquilla, ma a poca distanza dai principali supermercati di Falconara, dagli impianti sportivi (PalaBadiali e stadio Roccheggiani) e dal parco Carletti. L’appartamento si trova al secondo piano di una palazzina a tre livelli dotata di ascensore, realizzata negli anni Settanta, e dispone di due terrazzi, uno di 3,10 e uno di 12,60 metri quadri. L’immobile è proposto a 115.200 euro. Le offerte devono essere inviate entro le 12 del 14 dicembre al Comune di Falconara Marittima, piazza Carducci 4. Il bando, i moduli per partecipare e la documentazione dei quattro lotti sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente. Per approfondimenti o per organizzare un sopralluogo si può scrivere all’Unita Urbanistica e Patrimonio, piazza Carducci 4, 60015 Falconara Marittima, oppure mandare una mail agli indirizzi protocollo@comune.falconara- marittima.an.it o ancora torelligi@comune.falconara- marittima.an.it. In alternativa si possono contattare i numeri 0719177209 o 0719177395.