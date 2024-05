Apicoltura, arrivano nuovi fondi per le Marche. L'assessorato: «Ecco chi ne potrà beneficiare»

ANCONA - Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha assegnato alla Regione Marche 103.676 euro di fondi aggiuntivi per il settore apistico per la campagna 2024. "Grazie a questi fondi, richiesti dall'assessorato all'Agricoltura, è possibile fare scorrere le graduatorie di tutte le azioni e finanziare tutti coloro che hanno già fatto richiesta a gennaio attraverso il bando di accesso ai benefici previsti dal 'Sottoprogramma apistico Regione Marche 2023-2027", spiega la Regione in una nota. I nuovi beneficiari dovranno realizzare e rendicontare entro il 30 giugno. I fondi aggiuntivi assegnati hanno origine da risorse non spese da altre Regioni e dallo stesso ministero. Per il secondo anno consecutivo le Marche, seconda regione italiana per numero di alveari per chilometro quadrato, "si confermano virtuose nel saper utilizzare le risorse assegnate e quelle rese successivamente disponibili destinate ad un settore strategico per l'agricoltura" conclude l'assessorato