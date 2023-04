“Più coraggio ed efficacia nel sistema portuale”: la ricetta di Andrea Morandi

ANCONA - “Nel sistema portuale manca ancora una visione unitaria che sia in grado di dettare priorità e tempistiche. Purtroppo nel nostro settore le normative sono ancora troppo generiche”. Lo ha evidenziato il CEO Morandi Group Andrea Morandi nel suo intervento tenuto oggi a Roma a Palazzo Colonna nel corso del convegno "Portualità Italia al servizio del Paese" organizzato da Assiterminal, associazione che riunisce i più importanti operatori del settore in Italia.

Morandi ha inoltre sottolineato la necessità di mettere in campo soluzioni concrete ed efficaci per consentire al Paese di crescere ulteriormente. “Questa infatti è una delle principali esigenze avvertite da tante imprese portuali che rappresentano uno dei settori trainanti della nostra economia”. Secondo l’imprenditore del Gruppo che nel 2023 celebra i suoi 110 anni di attività “serve maggior coraggio e soprattutto strumenti di governance più efficaci, coinvolgendo ancor di più i soggetti privati puntando soprattutto sulle potenzialità della digitalizzazione".