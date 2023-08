Approvato il programma triennale dei lavori pubblici, interventi ad Ancona e provincia: ecco quali

ANCONA - Approvato in aula il programma triennale dei lavori pubb lici della Regione Marche. Alcuni i mportanti interventi previsti su Ancona e provincia . Confermato l’intervento di bonifica dall’amianto dello stabile ex ASSAM di via Alpi a Posatora, per 1,6 milioni di euro. Per la struttura, una volta bonificata, si prevede una riqualificazione generale finalizzata alla sua riattivazione, che rappresenterà finalmente il superamento della situazione di abbandono in cui versa lo stabile da troppo tempo. Questo ulteriore intervento potrà contare su 3,5 milioni di euro di risorse. Si interviene anche sul Palazzo del Mutilato di Corso Stamira.

Altro stabile condannato da decenni ad un abbandono che genera degrado e disperde un patrimonio di alto valore. Sul programma si prevede la messa in sicurezza e il miglioramento sismico dell’edificio, per 1 milione di euro. Intervento che dovrà preludere a un definitivo riutilizzo dello stabile. A questi interventi si aggiungono importanti lavori per la realizzazione di casse di espansione lungo il fiume Misa e il Nevola, strutture fondamentali per ridurre la portata dei fiumi durante le piene, a protezione dell’abitato di Pianello d’Ostra e Passo Ripe.