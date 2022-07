Business in centro, l'ottimismo (con qualche riserva) dei commercianti dorici: «Ok i saldi, i turisti vanno "educati"»

ANCONA- Ancona, il centro storico, l’economia e l’immediato futuro. C’è un filo che unisce i quattro capisaldi e li lega, inevitabilmente, a questi mesi estivi. Dopo un passato tutt’altro che facile, gli esercenti si aspettano tanto da quest’estate, soprattutto in termini di ricavi:

«Dai primi feedback ricevuti possiamo dire che maggio è stato poco produttivo, giugno è andato meglio mentre luglio con il discorso dei saldi è partito con il piede giusto – ha spiegato Luca Casagrande di Confartigianato – I saldi potranno aiutare indubbiamente ma siamo ancora in una fase, di immediato post-Covid ma soprattutto di spese e di ricavi, laddove il contesto economico-sociale si mantiene complicato».

Il discorso scivola poi sul tema turismo, in particolare quello legato al traffico croceristico in entrata nel capoluogo marchigiano: «Il tema andrebbe trattato in modo costruttivo, per farlo diventare una risorsa bisognerebbe “educarlo” in un certo senso. Il turista va abituato a spendere nei nostri negozi attraverso iniziative, promozioni, operazioni che devono essere studiate insieme agli operatori e gli esercenti. Quello delle crociere, soprattutto la domenica mattina, non è un turismo che spende. Gli scali non producono giri di shopping ma sicuramente creano movimento in città. Abbiamo ottime basi da cui partire, bisogna essere bravi a coinvolgere sempre di più gli attori principali in questa opera». Poi l’ultimo affondo. Quello forse più importante: «Serve una visione complessiva, il messaggio che deve passare non può essere sempre negativo. Ancona è una città meravigliosa, il nostro centro città ha enormi potenzialità e bisogna capirlo anche nei piccoli aspetti».