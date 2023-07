Aeroporto, il sindaco Signorini al ministro Tajani: «Il Sanzio ha grandi potenzialità, andrebbe valorizzato»

«Valorizzare il ruolo dell’aeroporto Sanzio e del territorio di Falconara nell’ambito della cooperazione tra Italia, Slovenia e Croazia». E’ la proposta del sindaco Stefania Signorini al vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, che questa mattina è sbarcato all’Ancona International Airport per raggiungere la Mole Vanvitelliana, dove era in programma la Trilaterale sulla cooperazione dell'Alto Adriatico. Antonio Tajani, che ha fatto gli onori di casa in qualità di ministro per gli Affari esteri italiano, era accompagnato dai colleghi di Lubiana e Zagabria Tanja Fajon e Gordan Grli? Radman. Il sindaco di Falconara ha accolto tutti e tre al loro arrivo, in rappresentanza delle autorità locali.

«Lo scalo di Falconara ha grandi prospettive di crescita – è il commento del sindaco Signorini –. Grazie alle nuove rotte punta ad arrivare entro il 2026 al milione di passeggeri e uno sviluppo ancora maggiore è quello previsto con il cargo, grazie anche all’arrivo di Amazon a Jesi, dove nascerà uno dei cinque sistemi intermodali del mondo del colosso americano. La cooperazione economica tra Italia, Slovenia e Croazia può rappresentare un ulteriore leva per lo sviluppo del nostro scalo, in posizione ottimale rispetto al territorio dell’alto Adriatico. Il Sanzio si prepara inoltre a una ulteriore riqualificazione che riguarderà la struttura centrale, per una zona commerciale e altri spazi a servizio dei passeggeri e l’ultimazione e l’apertura dell’hotel in vista dello sviluppo aeroportuale e dell’intera area. In questo modo avrebbe tutte le caratteristiche per diventare uno scalo di riferimento a livello internazionale, con benefici per tutto il territorio comunale».