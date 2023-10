ANCONA - Pedemontana, bretelle, porti, borghi, turismo, cultura, lavoro e tanti altri obiettivi strategici saranno possibili grazie all'Accordo di Coesione stipulato dal Governo con la Regione Marche. Nella nostra regione infatti arriveranno fondi per ben 532,5 milioni di euro. «Ieri è stata una giornata epocale per la Regione Marche» ha commentato il presidente Francesco Acquaroli.

«Con la sottoscrizione dell’Accordo di Coesione con il Governo possiamo dare attuazione alle linee programmatiche fin qui elaborate. A queste risorse si sono aggiunte e si aggiungeranno altre fonti di finanziamento per altre opere e obiettivi. Per questo voglio ringraziare il Ministro Fitto che con il suo lavoro ci ha consentito di arrivare, seconda Regione in Italia, a questo importante obiettivo che ci permette di anticipare la fase esecutiva. Come ho ribadito anche ieri, lo ringrazio anche per la serietà, l’onestà intellettuale, il coraggio e la chiarezza con cui sta gestendo l’eredità lasciata sul PNRR». Acquaroli non ha mancato di ringraziare anche la premier Giorgia Meloni: «La gratitudine più grande va al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché con il suo enorme lavoro dà considerazione e dignità anche a territori come i nostri, certamente a bassa densità abitativa ma pieni di tradizioni e valori autentici. E non lo fa con le buone intenzioni, ma con atti concreti, che da queste parti non si erano mai visti».