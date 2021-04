Dolphins, ecco il coaching staff per la stagione 2021

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

A pochi giorni dall’inizio del campionato di prima divisione 2021 i GLS Dolphins Ancona sono lieti di annunciare il coaching staff. Pochi i cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Anche perché, non essendosi disputata neanche una partita è risultato impossibile giudicare l’operato degli allenatori. «Si è scelta la continuità –spiega il direttore tecnico Roberto Rotelli- proprio per proseguire ciò che di buono si stava costruendo lo scorso anno.

Poche le modifiche apportate, tutte dovute agli impegni o alle esigenze di forza maggiore che hanno costrutto qualcuno a rinunciare». Ad ogni modo via con la presentazione. Roberto Rotelli è ancora l’head coach oltre che direttore tecnico di tutte le rappresentative Dolphins. Rik Parker agirà da supervisor coach di ogni squadra. Per quanto riguarda l’attacco Loris Aquinati sarà l’offensive coordinator con Andrea Polenta assistant coach della offensive line e Peppe Alpini assistant coach dei running back. Il defensive coordinator invece sarà Rik Parker, con Simone Domenichetti assistant coach dei linebacker, mentre Gigio Rosati diventa assistant coach della defensive line pur continuando a giocare. «Gigio ha accettato questo doppio ruolo con entusiasmo e lo ringrazio per questo –è sempre Rotelli a parlare- perché dovrà sopperire all’assenza di Pippi Moscatelli. Per motivi strettamente personale Pippi non può al momento essere dei nostri. Si spera possa tornare ad esserlo il prima possibile». Infine, ultimo ma non certo in ordine di importanza, Michele Morichi allenerà gli special team con particolare attenzione ai ruoli di kicker e punter. La under 17 flag, di cui parleremo ampiamente nel corso del week end, sarà co-allenata da Roberto Rotelli e Rik Parker. Con Paolo Belvederesi a dare una mano in tutto, senza dimenticare l’aiuto che diversi giocatori di prima squadra stanno dando e daranno ai piccoli delfini della flag. (FOTO LORENZA MORBIDONI) Antonio Bomba (Responsabile Ufficio Stampa GLS Dolphins Ancona)