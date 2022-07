Dolphins, doppia vittoria all'esordio per la squadra flag senior

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Buona la prima per la squadra flag senior. E pure la seconda. Al debutto in quel di Firenze i GLS Dolphins Ancona han superato prima gli Angels Pesaro per 45 a 14. Poi i Trappers Cecina per 49 a 12. Due prestazioni che hanno permesso di rompere il ghiaccio con il campionato di seconda divisione di questa disciplina, a cui i Dolphins si ri-affacciano dopo una infinità di tempo. L’analisi della giornata nelle parole del coach Mattia Gallina: «Contro gli Angels eravamo in ampio vantaggio già nel primo tempo. Con Cecina invece dopo una prima frazione di gioco in sostanziale equilibrio, nel secondo tempo siamo riusciti a dilagare. Ci siamo divertiti molto e abbiamo imparato tanto. Molti erano all’esordio assoluto nel flag non avendolo fatto nemmeno nelle giovanili. Abbiamo sconfitto anche il caldo visto che abbiamo giocato a 38 gradi. Adesso testa al bowl di Ancona». Ed infatti il prossimo impegno multiplo della squadra è previsto proprio ad Ancona per il 31 luglio, quando toccherà ai dorici ospitare il bowl. (GLS Dolphins Ancona)