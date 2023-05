Maltempo | Situazione in miglioramento nell'anconetano, l'emergenza si sposta a sud: LA DIRETTA

Diretta

La situazione è costantemente monitorata ma c'è tanta preoccupazione tra i cittadini di Senigallia e di tutto l'entroterra. Già ieri sera i primi allagamenti. Questa la situazione in tempo reale

LA DIRETTA SUL MALTEMPO

Ore 15:57 - La portata del fiume Sentino | VIDEO

Ore 15:30 - Il PD Marche: «Acquaroli si concentri sull'emergenza, non su propaganda elettorale» | LEGGI QUI

Ore 14.30 - Dalle 14 è scattata l’allerta arancione nel sud delle Marche tra Macerata, Fermo ed Ascoli in previsione di possibili precipitazioni consistenti nel corso della notte. Nella restante parte del territorio si conferma l’allerta gialla ma la situazione nel nord della regione è in miglioramento. È quanto emerso nel corso della riunione del Cor (Centro operativo regionale) presieduto dall’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi nella Sala operativa multifunzionale di Ancona, in collegamento con le strutture operative locali della protezione civile e delle prefetture marchigiane.

Ore 10.44 - Nella riunione tenutasi questa mattina con il CCS sono state confermate sostanzialmente le previsioni meteo di ieri anche se con un leggero miglioramento per quanto riguarda il territorio di Senigallia.

Si continua il costante monitoraggio del fiume Misa e dei corsi d'acqua minori.

Ore 9.37 - Bloccati tra due frane: salvati dai vigili del fuoco. Oltre 200 interventi nelle Marche | VIDEO

Ore 9.27 - Frana su via Fontenuovo a Senigallia, strada chiusa: LEGGI QUI

Ore 9.00 - Nella giornata di oggi resteranno chiuse al pubblico la sede del Dipartimento di Prevenzione in Via Po ed il Centro vaccinale di Via dei Gerani (Saline).

Ore 6.43: - La notte appena trascorsa ha presentato alcune criticità sulla SP Arceviese tra Borgo Passera e il Vallone dovute alla presenza di fango sulla carreggiata. A seguito dell’intervento di pulizia, la strada è tornata percorribile. A Senigallia al momento restano chiuse al transito, via Rovereto, Strada dei Castelli ed il sottopasso delle “Piramidi” a Cesano. Restano chiusi il sottopasso di Via Perilli e quello di Via Dogana Vecchia. Dall’alba sono al lavoro i mezzi per la pulizia delle strade al fine di riportare alla normale percorribilità la rete stradale urbana.

Fiumi e fossi

Il livello del fiume Misa, costantemente monitorato, è tornato a salire a causa delle precipitazioni a monte e dell’innalzamento del livello del fiume Nevola. Anche il reticolo minore, sebbene stressato dall’intensa pioggia, al momento non presenta criticità.

Previsioni

L’allerta meteo non è ancora superata e il Centro Funzionale della Regione Marche ha previsto ancora precipitazioni a partire dalla mattinata di oggi. Una riunione in programma alle ore 9.00 con il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) presieduto dal Prefetto, ci consentirà di avere aggiornamenti sull’andamento della perturbazione.

Ore 00:05 - A Senigallia l’onda di piena sta definitivamente passando sotto ponte Garibaldi, senza destare problemi. Lo stato del fiume al momento è tranquillo. Persistono alcuni problemi di smottamenti ed allagamenti provenienti dai terreni collinari. Si invita pertanto la cittadinanza a prestare massima attenzione.