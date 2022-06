Che cena “Vale”: Rossi e la Novello ospiti da chef Cedroni alla Madonnina del Pescatore

SENIGALLIA- Una cena romantica, quasi a lume di candela, per concedersi qualche ora di relax e godere di una delle cucine più buone e ricercate di tutto il panorama nazionale.

Valentino Rossi e la sua compagna Francesca Sofia Novello, nei giorni scorsi, si sono concessi una serata alla Madonnina del Pescatore ospiti dello chef pluristellato Moreno Cedroni e di tutta la sua brigata. A render noto il “blitz”, di cui in pochi si sono accorti grazie alla grande attenzione e discrezione mostrata dal locale, le storie Instagram di cui i protagonisti hanno fatto sfoggio sui propri social.

“Vale” ha posato per alcune foto insieme a tutta la brigata di Cedroni ringraziando per la grande esperienza vissuta. Lo chef, dal canto suo, si è affidato ad Instagram per omaggiare il campionissimo simbolo di tante generazioni: “Valentino sei forte anzi fortissimo, dentro e fuori la pista. Tutti i ragazzi e me compreso ti ringraziamo per la tua gentilezza e per esserci venuto a trovare”.