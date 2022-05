L’aperitivo che piace agli anconetani: sold out per il “Mosciolo scoppiato” di Marcello Nicolini

ANCONA- Sold out assoluto. Ha riscosso un grandissimo successo l’iniziativa del “Mosciolo scoppiato” promossa dal titolare del ristorante il Laghetto di Portonovo Marcello Nicolini in programma per martedì 24 maggio. In collaborazione con il Liberty Cocktail Lounge, la popolare location della Baia proporrà dalle 19 un particolarissimo aperitivo che ha già raccolto il massimo gradimento da parte degli anconetani.

Nel menù, disponibile al costo di 18 euro, moscioli scoppiati (e non mescolati, come ha ribadito l’organizzazione), moscioli al fumo, baccalà mantecato, mazzancolle al guanciale e crescia gourmet annaffiati da un cocktail estremamente sfizioso.